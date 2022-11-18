　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

長腿議員候選人脫了！化身「神力女超人」粉絲嗨爆：內外都有料

記者閔文昱／綜合報導

代表民眾黨參選桃園市第八選區平鎮區市議員擬參選人曾姸潔，擁有約110公分長腿，除了是台大環工所的博士外，還曾在國立大學任教，後來高考二級，進入市府成為專業的建築執照審查人員，經歷相當豐富。她近日成立競選總部，並在晚會演講中突然脫去大衣，化身「神力女超人」，讓全場氣氛嗨到最高點。

曾姸潔12日晚間舉辦競選總部成立大會，她近日也在臉書分享當天演講影片，只見她先是抨擊這些年平鎮沒有任何重大建設，社會住宅、交通住宅、福利設施也都不如北桃園甚至中壢區，而在談及自己為何決定出來參選時，她突然脫去黑色大衣，露出修長美腿和性感神力女超人裝扮，現場隨即爆出一陣驚呼聲。

▲▼民眾黨桃園市議員候選人曾姸潔變裝「神力女超人」。（圖／翻攝自曾姸潔（大姸博士）Facebook）

▲民眾黨桃園市議員候選人曾姸潔變裝「神力女超人」。（圖／翻攝自Facebook／曾姸潔（大姸博士），下同）

畫面在網路曝光後，馬上讓不少粉絲嗨喊，「有臉蛋又有腦袋又有能力的議員」、「唯一支持神力女超人」、「這麼漂亮可以嗎」、「這就是所謂的，才貌雙全」、「身材真好」、「可惡，穿起來真的蠻好看」、「好漂亮，人美心也美」、「很想投，可惜不是住平鎮」、「內外都有料」。

▲▼民眾黨桃園市議員候選人曾姸潔變裝「神力女超人」。（圖／翻攝自曾姸潔（大姸博士）Facebook）

事實上，曾姸潔過去就曾在影音平台分享「擺拍教學」，影片中她大方解開襯衫鈕釦，露出北半球，並將緊繃短褲拉至大腿根處，擺出各種撩人姿勢，嬌呼「世界發生什麼事都不關你的事」、「跟著妍潔一起愛平鎮、愛台灣」，該影片和美腿辣照也在網路上不斷被轉傳，甚至紅到對岸去。

►買一組爽喝1禮拜，竹炭水超值下殺

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►輕鬆趕走壁癌！「日本珪藻土壁癌防水噴霧」激殺4.5折

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
企鵝妹現身台中！　高鐵「站內更衣」全程直播
王浩宇「下午I don't care晚上狂告人」　網：敢告堅
腳超大！「魔獸」霍華德攜40雙鞋來台
快訊／荷蘭法院確定了　「馬航MH17」遭俄製導彈擊落
4生肖好運來了！11月下旬「愛情+財運」大爆發

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

長腿議員候選人脫了！化身「神力女超人」粉絲嗨爆：內外都有料

蔡壁如罕見動怒「相信新竹可以贏」　餘生願望是看柯文哲當總統

謝國樑造勢晚會「號稱2萬人」　蔡適應競辦打臉：現場約5500人

王世堅笑喊「靈魂不受黨紀管！」　美女醫酸：忘記自己代表人民？

陳時中重回電視媒體寵兒　學者：隨爆料新聞起落！跟政見不相干

時力吳佩芸參選「私密影片」遭散布！痛哭報案：心情跌落谷底

賴清德赴澎湖助陣陳光復　陳慧玲關鍵時刻「歸隊」

謝國樑團結勝利大會！突破2萬人空前盛大　創基隆造勢紀錄

王浩宇氣噗噗！下午I don't care晚上狂告人　網：敢告堅哥嗎

林智堅「1500戶社會住宅跳票」去參選　高虹安：執行力有問題

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

金馬59／黃秋生奪3座男配「是時候拿影帝了」　被林青霞搭訕獲讚演技「是好兆頭」」

國內最大大麻田市值12.6億 占地900坪！藏龍潭軍營旁

習近平不滿會談內容外洩　指責加國總理：不合適啊

女供奉泰國陰牌＆古曼童　遭反噬索命求救台灣神明

丁寧目睹「狼父摸女兒胸」懊悔10年　于子育拍《她和她的她》一度辭演謝師母

萌弟掌鏡幫錄爸媽跳舞　反被拍下尷尬微笑表情

42歲男被攔「酒測前先問媽」　拖延半小時...警怒：你成年了

吉娃娃想帶37kg哥出門　咬牽繩拉到「綜藝摔」XD

不能叫老公女兒大崩潰　媽用尪髮型勸退秒改口

長腿議員候選人脫了！化身「神力女超人」粉絲嗨爆：內外都有料

蔡壁如罕見動怒「相信新竹可以贏」　餘生願望是看柯文哲當總統

謝國樑造勢晚會「號稱2萬人」　蔡適應競辦打臉：現場約5500人

王世堅笑喊「靈魂不受黨紀管！」　美女醫酸：忘記自己代表人民？

陳時中重回電視媒體寵兒　學者：隨爆料新聞起落！跟政見不相干

時力吳佩芸參選「私密影片」遭散布！痛哭報案：心情跌落谷底

賴清德赴澎湖助陣陳光復　陳慧玲關鍵時刻「歸隊」

謝國樑團結勝利大會！突破2萬人空前盛大　創基隆造勢紀錄

王浩宇氣噗噗！下午I don't care晚上狂告人　網：敢告堅哥嗎

林智堅「1500戶社會住宅跳票」去參選　高虹安：執行力有問題

長輩確診還上門「擅自進屋」！她怒噴一串髒話　遭父親罵家教失敗

長腿議員候選人脫了！化身「神力女超人」粉絲嗨爆：內外都有料

習近平：亞太地區不是誰的後花園

習近平會晤岸田文雄　點名台灣問題必須「妥善處之」

赫爾松遭占8個月解放　居民回憶俄軍毆打電擊酷刑

岸田文雄會晤習近平　重申台海和平重要性

經典娃娃頭爆可愛！alice + olivia把露天咖啡座搬來台北了

蔡壁如罕見動怒「相信新竹可以贏」　餘生願望是看柯文哲當總統

謝國樑造勢晚會「號稱2萬人」　蔡適應競辦打臉：現場約5500人

王世堅笑喊「靈魂不受黨紀管！」　美女醫酸：忘記自己代表人民？

鴨歪頭看炒鍋「我的蛋呢？」　誤會R...馬麻去市場買來的啦

政治熱門新聞

時力吳佩芸參選「私密影片」遭散布！痛哭報案

高虹安談政治生涯「可怕」苦笑：可能是死亡之握

王浩宇氣噗噗！下午I don't care晚上狂告人

王世堅氣到嘴唇發抖！臉書火速被灌爆

王世堅喊靈魂不受黨紀管！她酸忘記代表人民

桃議員候選人演講扒開外衣　變神力女超人

徐巧芯爆「喜相逢餐會」真相曝光　疑演藝圈大咖隔桌偷拍亂傳

陳時中重回電視媒體寵兒　學者：隨爆料新聞起落！跟政見不相干

謝國樑造勢晚會「號稱2萬人」　蔡適應打臉

蔡壁如罕見動怒　「相信新竹可以贏」

王世堅遭網軍側翼攻擊　黃珊珊嘆：全然失控

徐定禎演講惹怒大學生：把自己當苗栗國王？

謝國樑團結勝利大會　創基隆造勢紀錄

林智堅1500戶社會住宅跳票！高虹安：執行力有問題

更多熱門

相關新聞

桃議員候選人演講扒開外衣　變神力女超人

桃議員候選人演講扒開外衣　變神力女超人

2022年九合一大選將於11月26日投票，各個地方候選人紛紛加緊競選腳步。桃園市議員候選人曾姸潔透露自己投入競選以來，已經瘦了十多公斤。她12日晚間在競選總部成立大會演講到一半時，拉開黑色風衣，驚喜變裝「神力女超人」，宣告要站出來為人民發聲。

獨／神力女超人這次不拿馬桶刷！爆乳妹助選最吸睛

獨／神力女超人這次不拿馬桶刷！爆乳妹助選最吸睛

民眾黨北檢外抗議！怒指「民進黨放寇咬人」

民眾黨北檢外抗議！怒指「民進黨放寇咬人」

正妹參選人露胸擺拍遭嗆賣肉！本人回擊了

正妹參選人露胸擺拍遭嗆賣肉！本人回擊了

強尼戴普法庭情境喜劇　現實世界職務鏈

強尼戴普法庭情境喜劇　現實世界職務鏈

關鍵字：

曾姸潔神力女超人

讀者迴響

熱門新聞

時力吳佩芸參選「私密影片」遭散布！痛哭報案

型男主廚慣性劈腿　丈母娘霸氣護女：超級垃圾渣男

荷法院：馬航MH17遭俄製導彈擊落

台首大與中州科大主動申請停招　教部：將解除全體董事職務

北市套房450萬　「壁紙全爛」房客見屋況嚇歪

月經來可「無套射裡面」？她驚吐會懷孕　還有1下場

怪脾氣是他！　12星座暴怒地雷公開

寵物鳥斷頭　變老鼠嘴下亡魂慘死

快訊／台灣配音員呂佩玉驚傳過世

30年一中嘟嘟歇業！台中人眼淚還沒乾　下一手租客無縫接軌

企鵝妹現身台中！高鐵「站內更衣」全程直播

Netflix推新功能「遠端遙控登出寄生帳號」台灣也入列

最大大麻田藏601空騎旅旁　抄查4218株市值12.6億

華廈1298萬！夫妻查同屋主「上層1030萬才出售」崩潰

4歲蔡桃貴「半夜哭到歇斯底里」！

更多

最夯影音

更多
買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔
金馬59／黃秋生奪3座男配「是時候拿影帝了」　被林青霞搭訕獲讚演技「是好兆頭」」

金馬59／黃秋生奪3座男配「是時候拿影帝了」　被林青霞搭訕獲讚演技「是好兆頭」」

國內最大大麻田市值12.6億 占地900坪！藏龍潭軍營旁

國內最大大麻田市值12.6億 占地900坪！藏龍潭軍營旁

習近平不滿會談內容外洩　指責加國總理：不合適啊

習近平不滿會談內容外洩　指責加國總理：不合適啊

女供奉泰國陰牌＆古曼童　遭反噬索命求救台灣神明

女供奉泰國陰牌＆古曼童　遭反噬索命求救台灣神明

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面