長腿議員候選人脫了！化身「神力女超人」粉絲嗨爆：內外都有料

記者閔文昱／綜合報導

代表民眾黨參選桃園市第八選區平鎮區市議員擬參選人曾姸潔，擁有約110公分長腿，除了是台大環工所的博士外，還曾在國立大學任教，後來高考二級，進入市府成為專業的建築執照審查人員，經歷相當豐富。她近日成立競選總部，並在晚會演講中突然脫去大衣，化身「神力女超人」，讓全場氣氛嗨到最高點。

曾姸潔12日晚間舉辦競選總部成立大會，她近日也在臉書分享當天演講影片，只見她先是抨擊這些年平鎮沒有任何重大建設，社會住宅、交通住宅、福利設施也都不如北桃園甚至中壢區，而在談及自己為何決定出來參選時，她突然脫去黑色大衣，露出修長美腿和性感神力女超人裝扮，現場隨即爆出一陣驚呼聲。

▲民眾黨桃園市議員候選人曾姸潔變裝「神力女超人」。（圖／翻攝自Facebook／曾姸潔（大姸博士），下同）

畫面在網路曝光後，馬上讓不少粉絲嗨喊，「有臉蛋又有腦袋又有能力的議員」、「唯一支持神力女超人」、「這麼漂亮可以嗎」、「這就是所謂的，才貌雙全」、「身材真好」、「可惡，穿起來真的蠻好看」、「好漂亮，人美心也美」、「很想投，可惜不是住平鎮」、「內外都有料」。

事實上，曾姸潔過去就曾在影音平台分享「擺拍教學」，影片中她大方解開襯衫鈕釦，露出北半球，並將緊繃短褲拉至大腿根處，擺出各種撩人姿勢，嬌呼「世界發生什麼事都不關你的事」、「跟著妍潔一起愛平鎮、愛台灣」，該影片和美腿辣照也在網路上不斷被轉傳，甚至紅到對岸去。

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