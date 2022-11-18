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「新莊Gino」謝佳龍選里長！跆拳黑帶國手秀大肌肌...婆媽瘋狂了

記者戴上容／新北報導

今年選戰有不少高顏值的年輕人參與受到關注，除美女候選人之外，帥哥候選人也是殺出一片天。34歲謝佳龍今年參選新北市新莊區仁義里長，跆拳黑帶出身的他，擁有好身材，手臂肌肉幾乎要炸開T恤，顏質更是酷似藝人歌手GINO，他笑說，有些人說他很像，而他家真的是賣雞肉，所以他應該是叫「雞肉」（諧音），實在幽默感十足。

▲▼ 新莊仁義里長候選人謝佳龍。（圖／記者戴上容攝）

新莊仁義里長候選人謝佳龍。（圖／謝佳龍提供）

34歲謝佳龍身高182公分，體重78公斤，是土生土長新莊人，父母自南部北上打拼後定居新莊福壽街經營雞肉攤40多年。謝佳龍從國小開始就練跆拳道，擁有超高身手黑帶資歷，國立體育大學時更是選上國手，曾到美國比賽為國爭光。

▲▼ 新莊仁義里長候選人謝佳龍。（圖／記者戴上容攝）

謝佳龍大學畢業後，擔任教練、上市櫃董座隨扈，高挑的身材加上酷似藝人GINO的臉蛋，謝佳龍身旁很多朋友都叫他「新莊GINO」，謝佳龍則說，GINO帥多了，他家賣雞肉，他叫「雞肉」還差不多，幽默又謙虛的言語讓人忍不住笑出聲來。

「你看，一條福壽街2邊差異這麼大！」謝佳龍分享，今年疫情期間，他深深明白到里長工作對里民的重要性，感到自己居住的環境需要改變。他舉例，里內的福壽街2側攤商雲集被劃分不同里區，隔壁里區有漂亮的街道彩繪，巷內交通較整齊，疫情期間，感覺資源較豐富，反觀他自己住的里區就有待加強。

▲▼ 新莊仁義里長候選人謝佳龍。（圖／記者戴上容攝）

謝佳龍說，他投入選戰半年多，前段時間他帶職參選，運用下班時間追垃圾車拜票，垃圾車來的時間他都會幫社區阿伯、婆媽們倒垃圾，聽聽他們的意見，了解里內需求。

▲▼ 新莊仁義里長候選人謝佳龍。（圖／記者戴上容攝）

▲▼ 新莊仁義里長候選人謝佳龍。（圖／記者戴上容攝）

他說，「疫情是一個大檢驗」，里內有很多人希望改變的聲音，尤其消毒、協助線上網路作業這塊，若他有幸當選的話，一定會好好做！此外，運動員出身的他「憨慢講話但是他真實在」，他會運用自己所長好好照顧所有人的健康，幫地方叔叔阿姨做事，希望大家給他一個機會為鄉親們服務。

▲▼ 新莊仁義里長候選人謝佳龍。（圖／記者戴上容攝）

▲新莊仁義里長候選人謝佳龍自發性為鄉親消毒。（圖／謝佳龍提供）

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