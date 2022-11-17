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崑大榮獲TCSA台灣企業永續獎等2獎項　表現亮眼

▲李天祥校長（右）代表崑山科大領取台灣永續典範大學獎之社會共融領袖獎，立法院長游錫堃授獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲李天祥校長（右）代表崑山科大領取台灣永續典範大學獎之社會共融領袖獎，立法院長游錫堃授獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台灣企業永續學院主辦之「TCSA台灣企業永續獎」已邁入第15屆，今年特增設「永續綜合績效類-台灣永續典範大學獎」，16日舉行頒獎典禮，崑山科技大學以「永續與共榮－永續崑山」為題，榮獲台灣永續典範大學獎之「社會共融領袖獎」及「大學永續報告書」銅獎之績，是雲嘉南區唯一榮獲跨兩獎項的私立科大。

▲李天祥校長（右）代表崑山科大領取台灣永續典範大學獎之社會共融領袖獎，立法院長游錫堃授獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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「TCSA台灣企業永續獎」自設立以來，歷屆累計參獎企業逾581家之多，近2年更增設大學典範獎項，展示各大學校對永續發展的長期關注及重視。而崑山科大過去曾以「官田烏金社區合作社」榮獲「2020第14屆TCSA台灣企業永續獎」大學USR永續方案組銅獎之佳績，去年則以「既培力也使力-以人才培育為底蘊創生新官田」一案，榮獲TSAA台灣永續行動獎大學組「永續城市」金獎殊榮，成為中部以南地區唯一獲獎的私立科大，今年曾榮獲第3屆《遠見》USR大學社會責任獎「在地共融組」首獎及「生態共好組」楷模獎，此次再拿下殊榮，足以說明落實USR計畫成果斐然。

▲李天祥校長（右）代表崑山科大領取台灣永續典範大學獎之社會共融領袖獎，立法院長游錫堃授獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

崑山科大長期致力於社會服務，歷年執行教育部或其他有關服務區域產業聚落、工業園區輔導轉型、人文社會實踐及在地創新等類型之計畫成果豐碩，以此豐沛成熟的服務能量強化與在地更深度的連結，配合17項聯合國永續發展目標（SDGs），永續落實大學社會責任。以校務治理支持大學社會責任(USR)及培育在地人才已列為該校發展重點項目，更因而成立大學社會責任推動辦公室，由李天祥校長親自領軍，全校師生投入各項減碳活動，並於今年8月攜手財團法人台灣永續能源研究基金會(TAISE)簽署「大學永續發展倡議書」，共同為追求永續發展而實踐具體行動。

李天祥校長表示，該校積極爭取教育部USR計畫，不僅是全國通過3件以上且獲得國際連結類計畫的唯一私立科大，「2022天下USR大學公民」調查出爐，更榮登全國私立科大第四、南部第一之殊榮，行政副校長鐘俊顏支持培育5組小型USR Hub團隊，著重於師生創新參與、區域產業鏈結與跨域創新科技整合，使得師生參與實踐大學社會責任活動人數比例已達五成，輔導高中職校數比例及關懷社區數比例皆呈倍數成長，並創新開設雙PBL課程(地方本位學習Place-Based Learning/問題導向學習Problem-Based Learning)，這些豐碩成果有賴於全校師生的努力。　

▲李天祥校長（右）代表崑山科大領取台灣永續典範大學獎之社會共融領袖獎，立法院長游錫堃授獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，在學術副校長周煥銘的推動之下，研究發展處侯順雄研發長近日主動申請國際綠色大學(UI GreenMetric World University Rankings 2022)，期盼將綠色科技研究成果推廣至鄰近高中職、中小學、鄰近社區與工業區，確保環境維護及永續發展。

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