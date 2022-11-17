同事警告易燃他不信…好奇點火「試看看」　燒掉廠房白目男慘了

▲台南市歸仁區一家工廠突然起火，原因竟是員工「好奇」漆料點火會怎樣，火勢迅速延燒造成公司嚴重損失。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者蔡怡萍／台南報導

台南市歸仁區1家工廠去年4月發生火警，現場猛烈火舌燒破屋頂、冒出大量濃煙，由於廠房內有泡棉等易燃物搶救不易，消防局出動20多部消防車搶救，並疏散49名員工，幸好火災只造成財損。但調查後卻發現，起火原因竟是自家陳姓員工只因「好奇」點燃凝固的油漆會如何，在不聽同事的警告下持打火機點火，結果整間噴漆室嚴重燒毀，陳男被依公共危險罪起訴，法院審理後判處1年2個月有期徒刑，不得易科罰金也不予緩刑，仍可上訴。

判決指出，2021年4月13日下午，陳姓員工與同事在公司廠房4樓噴漆室從事噴漆作業時，他看著噴漆架上的凝固油漆竟突發異想，問同事「如果點火會如何？」同事明確告知會燒起來，沒想到這答案並沒有滿足陳男好奇心，他逕自拿出打火機點燃該漆料，而該漆料為易燃物、融化後滴落集漆槽，火勢瞬間擴大延燒，在場員工嚇得急忙搬來滅火器噴灑，但猛烈火勢無法控制，於是通報消防隊前來滅火。

消防隊出動大量人車終將火勢控制，而起火點噴漆室已被大火燒得凹陷變形、嚴重燻黑，屋頂也燒破大洞，物品燒熔損毀碳化、損失慘重，所幸無人傷亡，檢警調查陳男涉嫌縱火，依公共危險罪起訴。

同事作證表示，當天陳手上把玩著打火機，並問他噴漆轉檯點火會怎樣，他回答會燒起來後、陳回答說「好」，沒想到一個轉身後就看到整個轉盤跟漆槽都起火，事發後他有問陳「為何還點（火）下去，他說他不相信我說的，他要試看看」。

法官聽了證詞後，認為本件火災發生原因單純是陳男因好奇、不顧同事警告，想試看看將噴漆架上凝固油漆點火結果會如何，而在火勢一發不可收拾、超出陳男預料時，陳有衝出去呼叫人幫忙滅火等動作，足見主觀上沒有燒毀公司廠房之故意。

審酌陳男年輕識淺失慮欠周，僅因一時好奇點燃易燃物並延燒致生公共危險，造成公司損害嚴重；但他經濟能力不佳、未與公司成立和解賠償，犯後坦承犯行等等因素，判陳男有期徒刑1年2個月，全案還可上訴。