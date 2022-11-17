陸疾控局： 3歲以下嬰幼兒免查核酸證明！

▲大陸官方近日推出防疫優化「20條」。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸官方近日推出防疫優化「20條」，但是地方政府執行不一、一片混亂，導致民眾無所適從。大陸國家疾控局副局長、中國工程院院士沈洪兵17日在國務院聯防聯控機制記者會上明確宣佈，3歲以下嬰幼兒等特殊人群可免予查驗核酸檢測陰性證明。

沈洪兵在發佈會上也強調，今後在大陸國內發生聚集性疫情時，只有密接人員才會集中隔離。

對於查驗核酸。沈洪兵指出，跨區域流動人員憑48小時內核酸檢測陰性證明乘坐飛機、高鐵、列車、跨省長途客運汽車、跨省客運船舶等交通工具，抵達目的地後要按照屬地要求進行「落地檢」，入住賓館酒店和進入旅遊景區人員需要查驗健康碼和72小時內核酸檢測陰性證明。3歲以下嬰幼兒等特殊人群可免予查驗核酸檢測陰性證明。

大陸國家衛生健康委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒重申，除落實「動態清零」總方針外，堅決反對兩種傾向，既要持續整治「層層加碼」，防止「一封了之」，又要反對不負責任的態度，防止「一放了之」。

另外，對於BNT疫苗什麼時候可以為中國民眾所使用？沈洪兵回應，對於接種疫苗的選擇，需要綜合考慮安全性、有效性、可及性以及可負擔性等因素，堅持依法依規、尊重科學的原則。目前，相關部門正在製定加快推進新冠病毒疫苗接種的方案，方案確定以後，有關情況會及時向社會發布。