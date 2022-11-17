陸代表COP27再談「一中原則」　外交部譴責公然說謊

▲外交部發言人歐江安。（資料照／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

外交部發言人歐江安17日表示，中國氣候變化事務特使解振華在「聯合國氣候變化綱要公約」（UNFCCC）第27屆締約方大會（COP27）上週議程中妄稱「在一中原則下，中國對台灣地區參與氣候變化進程已作出適當安排」，又在高階會議尾聲時，透過「回覆權」（right to reply），批評國際社會對台灣的支持並重彈「一中原則」的老調，外交部對於中國代表在重要國際會議連續公然說謊，不當貶損我國國家主權的作法再次唾棄並表達嚴厲譴責。

歐江安表示，台灣積極參與UNFCCC、善盡國際環保責任、共同應對解決氣候變遷挑戰，成果國際社會有目共睹。此次COP 27共有10個友邦在「氣候執行峰會」（Climate Implementation Summit）或「高階會議」（High Level Segment）為我國執言，13個友邦，以及歐洲議會與拉丁美洲及加勒比海地區「福爾摩沙俱樂部」來自21國、共411位成員等也為我國致函UNFCCC ，可見國際社會堅定支持台灣的力量日增。

歐江安表示，友邦及友好國家也基於台灣對氣候變遷的努力與貢獻，與我方共舉行40多場雙邊會談，就氣候變遷議題做專業、務實、深入的討論，此外，友邦聖克里斯多福及尼維斯、帛琉、史瓦帝尼及貝里斯也與我國NGOs合辦周邊會議，肯定台灣對氣候變遷所做的努力與貢獻。

歐江安指出，外交部誠摯感謝友邦與我友好國家對台灣參與UNFCCC COP活動的一貫支持，更是我國秉持「專業、務實、有貢獻」原則，繼續與國際社會共同積極對抗氣候變遷的最佳動力，外交部呼籲各國繼續支持台灣參與UNFCCC機制及巴黎協定的談判進程，讓台灣為全球淨零排放做出更多貢獻。