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他小學班上超過50人　問「一樣的+1」！網笑：老人味飄過來了

▲▼全台國中小有冷氣，嘉義縣153所學校，2728間教室，共裝設5716台冷氣。（圖／嘉義縣政府提供）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／嘉義縣政府提供）

記者朱祖儀／綜合報導

現在不少夫妻不願意生小孩，少子化問題日益嚴重，也連帶影響到學校的學生越來越少。一名網友回憶，小時候上課時同學超過50個，教室都塞得滿滿的，沒想到現在一班有35人就被嫌多，好奇其他人碰到的狀況是怎麼樣的。結果文章曝光後，不少人笑說「飄出老人味了」。

原PO在PTT發文表示，小時候在一個班級裡面都有超過50個學生，他剛好是全班最高的人，每次排座位的時候，幾乎都貼在後面牆壁的布告欄上。不過現在學生已經減少許多，甚至新竹一個班級35個人就被嫌太多，讓他感到不解，「怎麼那時沒人說話，現在一班才35人就有人喊，是怎樣呀？」也呼籲和他有同樣經驗的人站出來，「小時候一班超過50人的來+1」。

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▲▼。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO表示，小時候一班都超過50人。（圖／翻攝自PTT）

不少網友看到文章後紛紛表示，「你一定很老」、「老，我印象最多4X人而已」、「老人味都飄過來了」、「好多老人，我國小班上只有36」、「是有多老？我35個以為很多了」、「超過的應該都是老人了吧」、「我小時候最多是35」、「我國中33人，教室後面空到可以打棒球」、「老人好多喔」。

但仍有不少網友很有共鳴，「52-56個左右」、「我們班有52號」、「我國中班54號，然後我喜歡44號」、「台中大概55~60人」、「我小時候還有上下午分開上學的」、「不但一班超過50個，一個年級還十幾班」、「56～60人，最後一排很熱門，可以胡搞瞎搞」，還有人說「龍年真的誇張，有些學校的學生還多到要請退休老師回來上課」。

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班級學生人數少子化

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