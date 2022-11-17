醫科女大生宿舍詭死！室友跑趴「她離奇墜6樓亡」　全身不明瘀傷

▲ 布斯塔曼特在玻利維亞念大學，不幸墜樓亡。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

玻利維亞發生一起離奇命案，21歲醫科女大生布斯塔曼特（Mariana Sousa Bustamante）和二名同學同住宿舍，二名室友日前出門參加派對，半夜回家卻發現布斯塔曼特從6樓陽台墜落身亡。儘管室友有不在場證明，她身上的不明瘀傷卻令家屬忍不住對死因提出質疑，當局正調查謀殺可能性。

根據《太陽報》，來自巴西的布斯塔曼特生前就讀玻利維亞哥查班巴的Unifranz Cochabamba大學醫科3年級，和同樣來自巴西的一男一女同住6樓宿舍。這對男女6日晚間離開宿舍，前往參加一場派對，獨留布斯塔曼特在公寓內，凌晨約2時40分返回時發現6樓陽台門被打開，接著就驚見布斯塔曼特倒臥院子裡。當地警方詢問布斯塔曼特的二名室友，並以監視器影片確認不在場證明後便釋放他們。

但布斯塔曼特的母親蘇莎（Juliane Sousa）指出，她事發前一天才跟女兒通話，而電話中的布斯塔曼特對於能夠為玻利維亞紅十字會工作感到非常興奮。

布斯塔曼特76歲的祖母奧利維拉（Francisca de Oliveira）也表示，「他們說她是從6樓摔下來。我不知道她是摔倒還是他們對她做了什麼，我們怎麼會知道？我們住在這，而他們在另一頭。她的手受傷，臉也受傷了，我看到的是她滿身都是傷。」

這家人已經聘請一名玻利維亞律師，以追蹤當地警方辦案進度，相關調查仍在進行。玻利維亞外交部則聲稱，正與巴西外交部及死者家屬取得聯繫。

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