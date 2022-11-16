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「2022第15屆台灣企業永續獎」出爐　台中奪白金級第一名

▲▼「2022第15屆台灣企業永續獎」出爐，台中奪下白金級第一名，永續低碳辦公室執行長黃晴曉（右1）代表出席領獎。（圖／台中市政府提供，下同）

▲「2022第15屆台灣企業永續獎」出爐，台中奪下白金級第一名，永續低碳辦公室執行長黃晴曉（右1）代表出席領獎。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

「2022第15屆台灣企業永續獎」政府機關永續報告評比傳捷報！台中市政府從全台20個政府機關中脫穎而出，榮獲白金級第一名的佳績，永續低碳辦公室執行長黃晴曉16日代表出席領獎表示，去年9月台中市發表首份自願檢視報告，針對環境、社會及經濟三大面向全面推動，如今得獎顯見城市永續治理成果備受肯定。

▲▼「2022第15屆台灣企業永續獎」出爐，台中奪下白金級第一名，永續低碳辦公室執行長黃晴曉（右1）代表出席領獎。（圖／台中市政府提供，下同）

環境方面，致力落實「能源轉型零碳環境」永續目標，秉持「先公後私、先大後小」原則，有效管制中火燃煤，利用「空品感測器物聯網」確實有效改善空氣品質，今年截至11月13日，台中PM2.5濃度12.9微克，已達國家標準15微克以下，成為中南部第一個達標的縣市。

▲▼「2022第15屆台灣企業永續獎」出爐，台中奪下白金級第一名，永續低碳辦公室執行長黃晴曉（右1）代表出席領獎。（圖／台中市政府提供，下同）

市府更以身作則，推動校園、火化場及工業鍋爐汰舊換新，電動公車數量倍增至408輛，YouBike 2.0已突破1200站，站點全國最多，引入YouBike 2.0E電輔車為六都首創，全國再生能源裝置容量持續蟬聯全國第一，期盼公私部門齊心努力，達成2050年淨零碳排目標。

社會方面，著重生育、養育與教育政策，提高市民生育津貼，公托公幼及親子館倍增、公托費用全國最低，學生午餐補助預算六都第一，外師人數增至全國第一；長照服務涵蓋率達64.51%，六都第一，且高於全國的56.57%，推廣多元敬老愛心卡，安心午餐券補助面額，全國最高。

興辦超過7000戶社會住宅，青壯年承租比例高達8成，六都最高，更打造美樂地公園及改善公廁等設施，落實永續發展「不遺漏任何人（Leave No One Behind）」的終極目標。

經濟方面，發展「前店、後廠、自由港」的經濟樞紐特質，透過「富市3經濟策略」串連台中產業鏈與行銷端，強化投資環境與投資條件，吸引國內外企業大舉投資台中， 今年度商業、公司、工廠登記家數等10項經濟指標，台中市都是六都第一，失業率六都最低。

永續低碳辦公室表示，除了發表「2021台中市自願檢視報告」及簽署「氣候緊急宣言」提出168目標外，公布「2050台中市淨零碳排路徑」，未來30年從能源、工業、住商、運輸、環境、農業6大部門推動策略，設定20大零碳路徑，打造台中「無碳無憂」生活模式，共同守護地球，打造宜居永續台中城。

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