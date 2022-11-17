創意食品大比拚！　兩岸食品領域人才齊聚無錫產業高峰會

▲第二屆峽兩岸食品營養與健康產業高峰會在江蘇無錫舉辦。（圖／主辦方提供，下同）

記者魏有德／綜合報導

第二屆海峽兩岸食品營養與健康產業高峰會14日至16日在江蘇無錫舉辦，約300名兩岸食品領域專家及人才齊聚，探討健康產業及食品營養對民眾健康未來的重要性。此外，論壇還同時舉辦創新創意食品展，讓45家兩岸食品企業進行創意大比拚，最終由上海葡萄王公司推薦的私人營養師葉黃素果凍等10款食品奪下最佳創意產品獎。

兩岸企業家峰會大陸方面綜合組召集人、前國家發改委副主任徐憲平透過影片致詞時提到，食品營養與健康產業是健康中國的重要元素，具有廣闊的發展空間，「無錫作為一座百年工商名城，連續兩年舉辦此類論壇，將有力的推動大陸與台灣食品業界更加務實的合作，更深層次的融合，更有效力的發展。」

江蘇省台辦副主任孫繼兵在開幕時表示，江蘇是兩岸經貿交流最為廣泛活躍的省份和台企聚集地，蘇台兩地具有相同的飲食文化，食品產業互補優勢明顯，「食品產業在無錫有良好發展基礎，希望論壇能積極分享經驗，為食品發展帶來新的理念、為深化蘇台食品產業融合發展尋求新突破。」

兩岸食品產業專家在論壇上進行專題報告、交換心得。來自大陸中工院、江南大學未來食品科學中心的首席科學家陳堅詳介合成生物學在未來食品發展的地位作用，對未來食品的遠景進行前瞻分析；來自台灣的中華有機農業協會創會理事長鄭逢喜則向與會人士報告台灣食品健康安全管理機制；廈門大學台灣研究中心副主任唐永紅就兩岸食品產業合作發展的問題、前景與深化建議作專題演講；台灣實踐大學教授郭家芬則是重點介紹食用菌類的保健功能和市場前景。