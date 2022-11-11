兩年超過千萬贊助　威德榮獲教育部體育推手獎

▲WEIDER威德獲111年體育推手獎「贊助類金質獎」，副總統賴清德與WEIDER威德亞洲執行副總Maria Chen合影留念。

圖、文／WEIDER威德亞洲提供

教育部體育署在11月10日於台北美福大飯店舉行111年體育推手獎第14屆表揚典禮，代理美國健康品牌「WEIDER威德」的福又達生物科技獲「贊助類金質獎」，受邀出席，由賴清德副總統頒獎表達肯定。

威德與高中體育總會共同籌辦「WEIDER威德眾星獎助計畫」，連續兩年提供HBL球員超過一千萬元獎助學金，去年（2021年）獲得「體育推手獎贊助類銀質獎」，今年更擴大補助HVL高中排球聯賽兩百萬元，支持台灣運動產業不遺餘力，獲頒「贊助類金質獎」實至名歸。

典禮與會嘉賓有副總統賴清德、教育部部長潘文忠、常務次長林騰蛟、中華奧會主席林鴻道、中華民國體育運動總會會長葉政彥。

賴清德副總統感謝社會各界投入體育運動發展：「一起支持年輕運動選手追逐夢想，藉由他們的努力、為國增光，養成全民運動的習慣。」並再次強調《體育政策白皮書》的願景：「健康國民、卓越競技、活力臺灣。」

威德亞洲執行副總 Maria Chen 表示：「支持體育產業發展不是簡單的事」也提到「威德會繼續努力，讓孩子們能無後顧之憂的學習、成長。」