　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
公益 公益 互助 溫馨

兩年超過千萬贊助　威德榮獲教育部體育推手獎

▲▼威德,教育部,體育推手獎。（圖／WEIDER威德亞洲提供）

▲WEIDER威德獲111年體育推手獎「贊助類金質獎」，副總統賴清德與WEIDER威德亞洲執行副總Maria Chen合影留念。

圖、文／WEIDER威德亞洲提供

教育部體育署在11月10日於台北美福大飯店舉行111年體育推手獎第14屆表揚典禮，代理美國健康品牌「WEIDER威德」的福又達生物科技獲「贊助類金質獎」，受邀出席，由賴清德副總統頒獎表達肯定。

威德與高中體育總會共同籌辦「WEIDER威德眾星獎助計畫」，連續兩年提供HBL球員超過一千萬元獎助學金，去年（2021年）獲得「體育推手獎贊助類銀質獎」，今年更擴大補助HVL高中排球聯賽兩百萬元，支持台灣運動產業不遺餘力，獲頒「贊助類金質獎」實至名歸。

典禮與會嘉賓有副總統賴清德、教育部部長潘文忠、常務次長林騰蛟、中華奧會主席林鴻道、中華民國體育運動總會會長葉政彥。

賴清德副總統感謝社會各界投入體育運動發展：「一起支持年輕運動選手追逐夢想，藉由他們的努力、為國增光，養成全民運動的習慣。」並再次強調《體育政策白皮書》的願景：「健康國民、卓越競技、活力臺灣。」

威德亞洲執行副總 Maria Chen 表示：「支持體育產業發展不是簡單的事」也提到「威德會繼續努力，讓孩子們能無後顧之憂的學習、成長。」

ET快訊
女籃魔獸遭俄判刑9年！　美急救人願以死亡軍火商換囚
台北又傳賄選　黨主席遭搜索約談
快訊／梨泰院究責又1死　首爾市公務員陳屍家中
下波東北季風襲台時間曝　迎雨彈「高溫掉6度」
快訊／花蓮5歲女童遭當街性侵　淫狼聲押
竹聯幫主1111辦壽宴！文華東方席開50桌　北市75警戒備
「魔獸」林口求租屋2大條件曝　首選社區剩毛胚屋
新竹最新民調出爐　名嘴預言「還有大招會出手」

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 公益最新 全站最新

【廣編】WEIDER威德眾星獎助計畫　助HBL球員成就威風人生

兩年超過千萬贊助　威德榮獲教育部體育推手獎

更生人企業家王令麟力挺更生人就業　見證獄後重生創造善的循環

滑輪天堂在哥倫比亞！　專屬公路「夜景美翻」

《粉紅謊言》多溫「美到希澈罵髒話」　「可以叫你哥哥嗎」他瘋了：歐巴在這！

愛雅甜誇老公「像SJ始源」：很帥♥　曝他暖安慰：妳在我面前不用演..秒淚崩

孫耀威一抬頭「滿面皺紋」網嚇壞　驚喊「忘記開美顏！」一鍵變臉

山羊初見小主人超興奮！　雙腿站立推嬰兒車當保母

對店員姐姐狂撒嬌燦笑❤　熱情阿金每天報到買早餐

兒子睜大萌眼不睡覺！　原民爸跳唱族語歌催眠

無良公關造謠跟拍翻車　徐巧芯揭：是民進黨員

全身黏封箱膠帶扮壁虎　妹子回家一撕痛到狂叫

黃子韜帶貨爆走「只因可愛杯子沒貨」　突Cue媽媽「買8萬單紙巾」超失控XD

兩年超過千萬贊助　威德榮獲教育部體育推手獎

更生人企業家王令麟力挺更生人就業　見證獄後重生創造善的循環

台灣金控剩14家！日盛金併入富邦金　61年老字號成歷史

阿祖洗水果背後湊熱鬧　二哈擠成「兔子耳」探頭：分我吃一口

屏東東港里長候選人涉嫌送禮賄選　與妻及助理3人皆遭聲押

每天都想愛愛！妹子「性慾強」求歡被拒哭了：我是不是不正常

新台幣兌美元收31.41元！單日狂飆4.95角　創近23年來最大升幅

AMD發表第四代EPYC處理器　效能提升2.8倍、功耗降低54%

5個月大的「丹頂鶴寶寶」低飛助跑躲健檢　性別結果出爐了

1111111光棍日　姚正玉辦「小玉傳情」活動

Joeman開箱日本18禁風俗店！　「泡泡浴服務」萬網朝聖：太狂

台北又傳「走路工」賄選！　黨主席涉辦餐會造勢...遭搜索偵訊

昆凌比基尼「重點部位」尺度好大！　粉看ID嚇慘：周杰倫生氣了

公益熱門新聞

王令麟力挺更生人獄後重生

千萬贊助威德榮教育部體育推手獎

蔻蘿蘭基金會攜手慈心「樹造未來」打造生態樂園

東森致力ESG響應新北植樹愛地球

王令麟勉更生人在東森安心就業

東森正能量　王令麟助更生人重新站起來

愛的早餐偏鄉童上大學前夕感謝東森

佳格食品「愛樂活公益行動」陪伴長者健康樂活

全台紙業首發　春風衛生紙「溫柔共想計畫」

體貼候診苦！東森捐三總防疫帳篷

更生人阿凱募百箱物資送愛上武界

更生人阿凱受邀當講師鼓勵就業

世界淨灘日東森集團號召800人淨灘

捐贈最新連發電擊槍　南市刑警最有力靠山

更多熱門

相關新聞

高職生2年跨域生活找到興趣　透過特殊選才就讀中山社會系

高職生2年跨域生活找到興趣　透過特殊選才就讀中山社會系

111學年度錄取中山大學社會學系的蘇煒程，從國立台南家齊高中餐飲管理科畢業後沒直接念大學，反而到蘭嶼展開近兩年的生活和學習，先後擔任蘭恩基金會長期志工及蘭嶼部落教保服務中心廚工，從飲食中了解雅美（達悟）族文化，還到宜蘭進行約三個月的葛瑪蘭舊社考古發掘工作，從中體認自己對社會學比餐飲專長更有興趣，最終透過特殊選才管道錄取中山社會系。

潮州高中遭控能力分班　教部：安排實地訪視「未改善議處校長」

潮州高中遭控能力分班　教部：安排實地訪視「未改善議處校長」

「班班用平板」網路卻卡卡　教部：補充逾3萬個基地台改善

「班班用平板」網路卻卡卡　教部：補充逾3萬個基地台改善

考不好降二軍！青民協控潮州高中變相能力分班　自強班六點才下課

考不好降二軍！青民協控潮州高中變相能力分班　自強班六點才下課

身障生大學甄試簡章出爐　考試時間調整「考生注意」

身障生大學甄試簡章出爐　考試時間調整「考生注意」

關鍵字：

威德教育部體育推手獎

讀者迴響

熱門新聞

今天111／11／11大財天降　「3生肖」翻身做有錢人

1根菸燒掉39億元！家樂福臨時工下場曝

韓正妹來台「賭博玩上癮」　台灣人替解圍！

獨／警紀連爆　數位版「百官行述」百人入鏡

競總遭轟30槍驚險逃死！警急送女候選人2防彈衣

LINE「沒出現1符號」代表被封鎖！

國軍超正女士官下海了　長相價碼全曝光

魔獸加盟T1傷PLG？黑人吐心聲

網紅媽幫3歲女兒辦生日趴！心碎邀27人卻沒人來

警察毒窟救出女嬰　今親自為她戴警徽

夫妻買房剛談價！婆婆突夢「鋼筋穿喉」阻止

她穿婚紗嘿咻小王　新郎追八卦驚覺綠了

深田詠美為錢拍A片「床戰千次」：1個月產25支

在學校玩碟仙　11名學生集體昏倒走廊上

許維恩1111大婚！王家梁彩排感動大哭

更多

最夯影音

更多
滑輪天堂在哥倫比亞！　專屬公路「夜景美翻」

滑輪天堂在哥倫比亞！　專屬公路「夜景美翻」
《粉紅謊言》多溫「美到希澈罵髒話」　「可以叫你哥哥嗎」他瘋了：歐巴在這！

《粉紅謊言》多溫「美到希澈罵髒話」　「可以叫你哥哥嗎」他瘋了：歐巴在這！

愛雅甜誇老公「像SJ始源」：很帥♥　曝他暖安慰：妳在我面前不用演..秒淚崩

愛雅甜誇老公「像SJ始源」：很帥♥　曝他暖安慰：妳在我面前不用演..秒淚崩

孫耀威一抬頭「滿面皺紋」網嚇壞　驚喊「忘記開美顏！」一鍵變臉

孫耀威一抬頭「滿面皺紋」網嚇壞　驚喊「忘記開美顏！」一鍵變臉

山羊初見小主人超興奮！　雙腿站立推嬰兒車當保母

山羊初見小主人超興奮！　雙腿站立推嬰兒車當保母

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面