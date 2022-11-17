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屏東縣長候選人詹智鈞提客家政策　土地公精神保護土地及百姓

▲詹智鈞提出客家政策 。（圖／詹智鈞服務處提供）

▲詹智鈞提出客家政策 。（圖／詹智鈞服務處提供）

記者陳崑福／屏東報導

時代力量屏東縣長候選人詹智鈞提出客家政策，本身是客家人的他，希望利用參選縣長的機會，讓更多人看到客家，也幫助客家精神用新的面貌推廣流傳。

詹智鈞也會講北部客家人的腔調，他小時候在客家庄中看著阿公、阿婆在田裡做農作，對客家人與土地連結的感受非常強烈！他說，對客家人來說，影響最深的神明不是玉皇大帝，是土地公！土地公是最親近也是每一個客家人小時候就認識的神明。

詹智鈞表示，屏東良田萬頃、水源充足，是台灣很多農林漁產品重要產地。去年台灣很久沒下雨，遇到旱災，屏東還有地下水可以使用，不過像屏東這樣好的環境被那些心術不正的人看到，汙染的東西倒到屏東的土地裡面，破壞美好的土地水源！真的很過分！

最近全世界遇到烏俄戰爭，食物全部漲價、氣候變化影響收成導致歉收、中國海空包圍台灣等種種事件，讓他對糧食安全最相關的土地問題感到十分憂心。

他說，作一個地方官，保護土地與百姓是最基本的責任，不管是從台灣的糧食安全還是從提供台灣人健康營養的食物來講，屏東都是非常重要的地方。

詹智鈞強調會全力保護屏東的土地，因為這裡是大家共同的家園！大官食細官，細官食百姓，百姓食钁頭柄！(大官吃小官，小官吃百姓，百姓吃鋤頭柄) 農夫很不幸，怎麼辦？他希望能重新建立大家對土地的關心，一定要從小到大培養觀念。

像麟洛國小或內埔東勢國小，很認真推廣食農教育，政府要幫助每一個人有機會學農事，學過農事的人，不只會了解耕田人的辛苦，珍惜吃的東西，也會親近土地，將來長大也會變成一個愛土地的人！

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