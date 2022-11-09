屏檢檢察長陳盈錦「獻聲」　鼓勵民眾檢舉賄選賺獎金

▲屏東地檢署檢察長陳盈錦反賄選「獻聲」 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

因應11月26日地方公職人員選舉，屏東地檢署檢察長陳盈錦為屏東「獻聲」，提醒選民不買票、不賣票，並鼓勵民眾善用24小時免費檢舉專線0800-024-099（撥通後按4），檢舉賄選賺獎金，獎金最少50萬元起。

為了拉近屏東轄區各族群的民眾，陳檢察長特別花心思練習客家話（tai gaˊ hoˋ）及原住民語（馬哩馬哩馬沙嚕mali mali masalo），錄製好的反賄選錄音帶將利用垃圾清潔車及資源回收車穿梭於大街小巷時播放，透過民眾丟垃圾時，將反賄選理念深入民心，激發民眾的道德勇氣，一起加入杜絕賄選的行列。

向來踴躍參與公益的民立廣播電台也共襄盛舉。該電台深耕屏東廣播界數十載，聽眾廣遍南臺灣，每日透過廣播放送的方式讓廣大的聽眾們用實際行動支持反賄選，鼓勵大家檢舉賄選賺獎金，做功德，檢舉賄選獎金最低50萬元以上。

屏東地檢署也提供給轄內各公、私部門方便使用反賄選相關資訊，已在該署網站陸續放置各種反賄選宣導影片、廣播帶及各式各樣反賄選宣導文宣等，希望能夠利用各單位、電子媒體及垃圾清潔車等的強力放送，透過生活化的宣導，將檢舉賄選人人有責的反賄選觀念，深植在民眾內心。