PO文已奉獻屏東一生　縣長候選人蘇清泉籲選民「一起改變屏東」

▲屏東縣長候選人蘇清泉一步一腳印拚選戰 。（圖／蘇清泉服務處提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

2022年九合一大選進入倒數衝刺階段，屏東縣長候選人蘇清泉po文「 蘇清泉沒有雄厚的行政資源，只能靠自己和團隊，一步一腳印，努力打拚。一個好縣長人選不是到了要參選時，才開始展現自己很關心人民」，盼選民支持力挺。

po文說「屏東的空污非常嚴重，身為醫生的蘇清泉，看到罹患肺癌、乳癌、心血管疾病的鄉親居高不下，早就實際參與反空污的活動，並且親自到越南參觀台塑火力發電廠將煙囪導入水裡，集中處理廢氣問題。他說當選後隨即與高雄石化工業、火力發電廠協商，並且透過中央的力量，要求立刻改善。

2016年12月28日，鍾佳濱、莊瑞雄、蘇震清三位立委等人召開記者會，要求中央重視屏東空污問題，請問周委員，妳當時在哪裡？

蘇清泉 30年來，蘇清泉不管是以醫生或不分區立委的身分，為屏東鄉親做許多事。例如: 88風災率領醫療團隊進入災區，全力搶救；去年屏東枋寮陷入delta病毒危機時，枋寮醫院院內感染，醫護人力不足，蘇清泉與醫療團隊不計一切，全力協助穩定疫情，事後的新聞隻字未提蘇清泉與安泰醫院！他就是一位踏實、默默做事的人！

擔任立委時為人民爭取的權益非常多，舉凡民生、交通、農漁損、醫療長照、弱勢族群、教育、食安，他的用心與細膩都有資料可以查詢。

11月26日 請投2號蘇清泉

讓深切了解鄉親需要的蘇清泉，與你一起打拚屏東出頭天的好日子」。 引來大批支持者加油打氣。