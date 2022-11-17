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政院前酒駕競速害死無辜　主嫌被警開槍制伏出院羈押禁見理由曝光

▲▼李姓男子狂歡續攤，嫌少年開車太慢，酒駕涉險開車撞死人。（圖／記者邱中岳攝）

▲李姓男子（坐輪椅者）酒駕競速在行政院前撞車害死無辜駕駛，被警方連開2槍制伏送醫，出院隨即被檢方聲請羈押禁見獲准。（圖／記者邱中岳攝）

記者黃哲民、劉昌松／台北報導

李姓男子本周一（14日）凌晨涉嫌酒後開車，在行政院前的北市忠孝東路地下道高速撞翻前車，造成駕駛前車的王姓男子無辜慘死，李男仗著酒意嗆聲警員還拉扯企圖奪槍，被警員朝大腿連開2槍制伏，經送醫住院2天無礙後，今（16日）被移送台北地檢署複訊後聲押禁見，台北地院今晚裁准。

北院裁定理由指出，李男坦承涉犯酒駕肇事致人於死、妨害公務等罪嫌，但否認觸犯《刑法》第185條第1項以他法致生往來危險罪嫌，然依檢方聲請書附卷證人、共犯、被告陳述與監視器錄影擷取畫面等證物，可認定李男涉犯上述3罪、犯罪嫌疑重大，且李男與證人彼此供述歧異，有勾串、滅證之虞，有羈押理由與必要，裁定李男羈押並禁止接見、通信。

警方調查，22歲李男於14日凌晨開車載14歲曾姓少年，行經忠孝東路地下道時，因車速過快撞上前車，造成前車翻覆。駕駛前車的24歲王男飛出車外倒地，送醫搶救仍告不治，李男下車後不聽警方勸阻，不但嗆聲還與警員發生拉扯。

李男甚至企圖奪槍，警員為制止朝李男大腿非要害部位連開2槍，李男倒地喊痛、氣焰全消，由警方送醫救治，在場的14歲少年也被帶回派出所。經過2天治療，李男腿部傷勢康復出院，隨即被警方帶回偵辦。

李男向警方供稱，事發前在北市大安區夜店幫朋友慶生，現場約20多人，事後一群人到酒店續攤，一行人約喝了2瓶威士忌洋酒，最後7人搭車準備再去續攤，分乘2輛車，從忠孝東路四段的酒店離開。

原本肇事車輛由14歲的少年駕駛，李男不滿少年不太會開，沒幾個路口後就下車換手，李男一路從忠孝東路4段開至忠孝西路地下道，僅花4分鐘左右。李男經警方移送北檢複訊，被依涉犯妨害公務、酒駕肇事致人於死與妨害公眾往來3罪嫌，且有勾串滅證之虞聲押禁見。

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