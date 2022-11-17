明年補班日有6天！他嘆「2月變隔周休二日」：不想放10天年假

▲明年補班日有6天。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李芷萱／綜合報導

再過一個多月2022年就要結束了，有網友發現2023年補班日多達6天，好奇「過往一年有補那麼多天班嗎？寧願少放一天連假也不要死撐著連上6天」，隨後也引發一陣討論，有人認為補班真的很累，不如不補，也有人支持補班政策，「在外地工作的就愛連假，連假就是爽。」

有網友在PTT指出，2023年的1月7日、2月4日，2月18日、3月25日、6月17日、9月23日都要補班，排除輪班排休的人影響比較小，補班為了要湊連假，然後要連續上班六天，讓他直呼「寧願少放一天連假，也不要死撐著連上6天」，好奇做決策的單位到底在想什麼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲有民眾表示寧願少放假，也不想連上6天班。（示意圖／記者曾筠淇攝）

對此，有許多網友支持原PO的想法，「製造連假很長的假象，都用自己的假補」、「台灣假真的太少...」、「除夕前一天強制放假，再找一天補班最智障」、「去外商就不用補了，結論就是各位不努力」、「超爛，二月變隔周休二日，根本不想放那麼長的年假」、「連假到處都塞哪裡好，要連假的自己請假」，但也有人認為，「連假比較好吧，返鄉出國都方便」、「在外地工作的就愛連假，怎？連假就是爽」。

另外，行政院人事行政總處也指出，1月20日（小年夜）原應在1月14日補行上班，但1月14日適逢112學年度大學學科能力測驗，所以改於1月7日補行上班；1月21日至24日（農曆除夕及春節），含2日例假日，於1月25日至26日補假，1月27日調整放假，並於2月4日補行上班。

▲2023年行事曆。（圖／翻攝自行政院人事行政總處）