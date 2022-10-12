「老人家腰不好」自強號佔位　他買票變罰站！內行靠1招：超有用

▲買對號座卻遇到老人家佔位。（示意圖／記者賴文萱攝）



網搜小組／劉維榛報導

許多人買台鐵對號座，最常遇到長輩佔位還一副理直氣壯，讓人氣得牙癢癢。一名男網友討拍直呼，已買好連假自強號車票，豈料一名長輩自稱腰不好，不願意起身就算了，還強調他坐一下就到站了，讓原PO傻眼至極。對此，多數網友認為直接請列車長來處理，或是傳簡訊給台鐵專線，「真的超好用！」

一名男網友在Dcard無奈透露，上週雙十連假搭自強號，在車廂上遇到老人家佔位，儘管原PO有示意買對號座，但長輩卻哀求腰不好，還表示「在坐一下下就到了」。

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當下原PO內心五味雜陳，若急得趕老人家起身，就怕被眾人異樣眼光看待。對此，原PO也求問大家看法，「你會讓他坐嗎？但是我有買票的欸！」

底下網友熱議，「看他的一下下是多久，一站或兩站都話，我會讓他坐，但如果兩站後，他還沒打算起來，就叫車長處理。如果我真的大包小包，舟車勞頓累到爆炸的時候，我才不管那麼多，給我起來」、「我是有遇過一個阿嬤帶著孫女，結果我讓座了，站了4小時，超累」、「腰不好可以先買票阿」、「老人的話，應該會有敬老票吧，看他要起來讓座，還是跟你買全票，不然請車長處理」、「不會讓，請自己先乖乖買坐票，或者是去情勒別人」。

▲內行人建議可傳簡訊，列車長會過來車廂幫忙處理狀況。（圖／翻攝Dcard）



對此，內行人曝1招有效，「台鐵服務電話：0921-765-125，直接傳簡訊過去，告知你的車廂&座位還有發生什麼事，他們會立刻派員來處理喔。傳簡訊真的超好用 ，記得把這個手機號碼存在手機電話簿」。

旅客可善用台鐵客服專線：

市內電話撥打：0800-765-888

手機直撥：02-2191-0096

聽障人士簡訊服務專線：0921-765-125

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