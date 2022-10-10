連假首日衝合歡山...百輛車塞爆管制站　車龍綿延1公里

▲雙十連假首日，合歡山區雖然下著大雨氣温濕冷，但仍澆不熄民眾遊興，車潮綿延似長龍。（圖／新城警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

雙十國慶連假遇上東北季風來攪局，合歡山上從連假前一晚就飄起潮濕的霧雨，到了深夜更出現淅瀝瀝的降雨，合歡所員警以為連日的強降雨會造成遊興的退散，未料昨晨6時，合歡派出所前管制站已塞入近百台的停等人車，都是要等著7時通過坍方災區的旅遊人車。

面對出乎意料的遊客潮，幸好合歡所員警已與坍方搶災班的四工人員建立起非常好的默契，遂先詢問工頭目前災區的狀況，得知工人們正在搶修昨晚的坍方災害，但可以先前導停等車輛前往災區管制區等候。

接著合歡警遂依放行SOP，以警車前導車隊前往災區，沿途開啟關原加油、匡廬隧道、坍方災區等管制柵門，先在管制柵門前等候，等待怪手、推土機等大型機械於7時22分搶通完畢，在工人的指揮下，連假首日第1波遊客全部安全通過坍方災區，平安到達花蓮。

到了10點這一波放行時段更恐怖，停等車隊從關原加油站開始綿延至觀雲山莊，車龍長達近1公里，各式車輛近300部，合歡所依這幾個月放行車隊所經歷的各種問題，慢慢摸索出一套SOP，就是請機車排到車隊最前面，再者小型車接續，最後大型貨卡車殿後，出發前並用警車廣播器大聲提醒用路人行經災區時勿東張西望、保持安全車距，最後由警車前導車隊前往前方2.3公里的坍方災區，如此模式一天4次，日日皆然。

這個台8線117.4K坍方災區目前的災況如下，坍方災區長度長約300公尺，而最容易發生落石的地區就在災區中段，而這一段近50公尺的破碎岩溝面落石難以控制，突發危險難測，所以每天4次放行時段總有老師傅駐守此處警戒；且近日雲霧瀰漫，能見度極差，在如此惡劣的環境下，幸有合歡派出所前來協助。

▲合歡山警與工務人員耐心疏導車潮並指引遊客安全通過災區。

合歡山上的工人、警察早就建立起非常好的默契，自從6月8日搶通後，合歡所員警總會在每天放行時段擔任前導工作，到了坍方災區後，員警並會頭戴安全帽，手執紅旗，走到最易發生落石的破碎岩溝面前50公尺處，聽從警戒工頭的指揮，揮旗吹哨指引停等車隊通過這段落石區。

合歡派出所指出，雖然工區災害不算警察主管勤業務，但在行政協助下，合歡所負起災區西端之管制任務，且有了穿著制服的員警加入災區的管制疏導，將有防處災區交通意外、預防工地之工民糾紛、培養工警默契情感、瞭解災區搶修進度等優點，讓坍方災區的工人們可以專心搶修，更早完成搶害進度，可說一舉多贏。

合歡派出所指出，術業有專攻，員警自有分寸，搶災屬工務段專業，所以員警提供交通疏導之指揮管制等協助，讓整個合歡山交通動線更加完善，當放行啟動時，員警一切緊盯警戒工頭的反應，發現工頭一有抬手之緊張行為時，員警立即吹起響亮之長哨聲，擋下行進之車龍，工警就以工人擔任千里眼、員警擔任守門員之責，守護用路人的生命安全。

在工警的無間配合下，連假期間工警無休，工人每日清晨6時就前往災區清除落石，首日7時22分、第二日8時12分始搶通放行完畢，而首日第4波15時放行時，因整日降雨造成邊坡大坍，原本工人在邊坡下方挖出的巨型盛接落石的深碗坑，因連續落石已填滿深坑而溢出至馬路上，造成交通阻斷，在工人考量諸多因素之下，決定立刻封路以確保安全，最後在工頭及員警親自走到停等車隊前，向300餘位耐心等候的遊客詳細說明災情，而這波遠途前來的遊客眼見搶修專業的工人、代表公信公權的員警連袂前來向說明勸離，均給予體諒及配合折返，未出現不信任的不耐情緒，展現了國民守法的優質旅遊情操，也確保了合歡山遊客的生命安全。