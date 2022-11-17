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收錄15款列車！「2023台鐵火車的故事」月曆明開搶　「限量600本」

▲▼台鐵推出「2023台鐵火車的故事」月曆。（圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

2023年將至，台鐵推出「2023台鐵火車的故事」月曆，調度集結經典新、舊車款於七堵調車場拍攝同框大合照，還有罕見的退役車款，總計共15款車種，是歷年來收錄車種最多的一本月曆，限量600本，明天(11月18日)上市開搶。

台鐵表示，2023年台鐵月曆特別調度集結經典新舊車款於七堵調車場拍攝同框大合照，並收錄近年台鐵新車及退役車開行的英姿照片。拍不到的火車大合照及退役車款只有在2023年「台鐵火車的故事」月曆看得到。

台鐵附業中心總經理陳文川表示，此次收錄車種約有15款，包括EMU3000新自強號、EMU900型區間車、藍皮解憂號、鳴日號、紅斑馬EMU1200型自強號、EMU100型英國阿婆號、EMU300型、太魯閣號、DMU3100型柴聯車、PP自強號、蒸汽機車DT668、蒸汽火車CT273、莒光號、復興號、貨物列車等，是歷年來收錄車種最多的一本月曆。

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▲▼台鐵推出「2023台鐵火車的故事」月曆。（圖／台鐵）

▲台鐵推出「2023台鐵火車的故事」月曆。（圖／台鐵）

據悉，台鐵幾乎所有經典車種都已收入該本月曆，唯獨漏了主力車種之一的普悠瑪號，不過主要是因照片拍攝挑選考量。

根據台鐵規劃，2023年台鐵火車的故事月曆預計發行600本，售價250元，11月18日起在台鐵夢工廠網路商店開放網購，並在台鐵夢工廠及便當本鋪開賣，若採網購每筆訂單需付運費100元，單筆滿2500元免運費。

▲▼台鐵推出「2023台鐵火車的故事」月曆。（圖／台鐵）

▲▼台鐵推出「2023台鐵火車的故事」月曆。（圖／台鐵）

▲▼台鐵推出「2023台鐵火車的故事」月曆。（圖／台鐵）

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