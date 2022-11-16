二線機車長驗毒陽轉陰！台鐵發文評估恢復乘務　工會為這點開砲

▲台鐵昨發文要求該機車長所屬機務段評估恢復乘務事宜。（圖／記者李姿慧翻攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵一名機車長今年6月驗出毒品陽性反應，遭停止乘務並調內勤，迄今未駕駛列車，不過據悉，台鐵局昨(11/15)發函要求該機車長所屬機務段評估恢復乘務工作。全國火車駕駛產業工會更指出，該機車長已調內勤2年多，屬二線人員，假日支援跑車，捅的婁子卻讓一線司機員扛，司機員並非毒窟，10月體檢皆合格。

該名陳姓機車長今年6月14日在航醫中心體檢和例行性尿液檢查，6月21日報告發現為陽性反映，台鐵局停止該司機員乘務，並安排在6月28日再次檢驗，7月1日報告為陰性，當事人說明是吃感冒藥引起，該員已調內勤，6月迄今未再上線開車。不過因複驗相隔二周且採尿檢，已超過尿液可檢出的1到7天檢驗期，今受到多名立委質疑。

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而雖該員迄今未上線開車，不過據悉，台鐵局昨(11/15)發函給該機車長所屬機務段，內文指該機車長7月1日複檢為陰性，根據尿液採檢標準作業，受檢人員經複檢後呈現陰性反應，依相關規定已得恢復原乘務工作，為避免疑慮，要求後續安排評估後提報。

全國火車駕駛產業工會理事長黃隆華表示，普悠瑪號事故二線支援一線的司機員在外面被驗到有毒品反應，管理單位仍讓他跑車，台鐵局迄今沒有學到教訓，陳姓機車長同樣也是二線，早已調台鐵局機務處內勤二年多，負責考核一線司機員，具有駕駛資格，但並非一線司機員，假日才出來支援跑車賺差旅費，結果被驗出有毒品反應，二線捅的婁子卻讓一線司機員扛。

黃隆華強調，台鐵一線司機員紀律嚴謹，卻因此受累被講成毒窟一樣，司機員每年定檢一次外，還有每季也要檢驗一次，每季再抽測一次，因此光是他個人短短5個月內就驗過3次，事實上今年10月所有一線司機員尿檢結果都是合格的，絕不是毒窟。

▲台鐵EMU900型區間車。（圖／記者李姿慧攝）

黃隆華說，該名機車長6月被檢出毒品陽性反應，所屬機務段要求停止其乘務，由於尿液檢測僅能驗出1到3天內毒品反應，毛髮90天內仍可驗出，台鐵局複檢時就應該立刻針對其毛髮檢測還員工清白，該名機車長也應該主動毛髮檢測證明自己清白，但卻都沒有，僅在10多天後尿液複檢，台鐵毒測複檢機制應改為毛髮檢測。

對此，台鐵局表示，該機車長確實已經調進來內勤2年多，偶爾會指導學生、考核司機員或支援跑車，按照SOP規定，第二次檢驗陰性就視同合格可恢復乘務，該公文僅是說明按照SOP可以恢復乘務，但為求慎重，請所屬機務段評估後再提報是否恢復，並非是要求馬上恢復。

台鐵強調，今下午已立即召開檢討會議，初步規劃，未來尿液檢驗第一次將採兩個尿液樣本，若第一個樣本陰性就沒問題，若呈現毒品陽性反應，將馬上針對第二個尿液樣本再檢測一次，若同樣也呈現陽性，就判定陽性，且一周內將立即再針對毛髮複檢，此外，每年一次定檢也規劃改成每年二次定檢，另每季還有抽測等，增加檢測頻率。