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耶誕節前拿不到iPhone 14 Pro　分析：影響蘋果Q4

▲蘋果出貨時間延長。（圖／取自9to5mac）

▲蘋果出貨時間延長。（圖／取自9to5mac）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果先前警告產能大幅下降，IPhone 14 Pro 和 IPhone 14 Pro Max 在美國的發貨時間已經延遲至聖誕節後，這可能會令蘋果第四季銷售受到影響。根據蘋果美國官網顯示，幾款iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max的發貨日期為12月27日。

本月蘋果發出警告，稱富士康鄭州工廠產能大幅下降。聲明指出，預計iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max的發貨量將低於之前的預期，消費者將需要等待更長時間才能收到新產品。

根據Counterpoint Research的數據，鄭州富士康工廠佔iPhone 14基本機型的80%以上和Pro機型85%的產能。摩根史坦利預計，富士康iPhone工廠本季度的出貨量為7900萬部，低於之前8500萬部的預估。

摩根史坦利表示，iPhone 14 Pro、 Pro Max 的等待時間已經延長到四到五週，而一個月前只有兩到四周，這意味著即使有供應缺口，需求仍保持穩健。摩根大通分析師本周也表示，iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max的交貨時間突然快速延長，表明供應短缺，可能會持續到2022年底。

由於出貨時間增長，現在訂購高階iPhone的人可能無法趕在耶誕節送禮前拿到手機，這可能會影響蘋果第四季銷售。瑞銀分析師David Vogt認為，在重要的黑五、假日銷售旺季到來之前，iPhone面臨的風險正在增加，因為美國的等待時間大約34天，趕不上銷售季。

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