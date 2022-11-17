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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／民眾黨團將提告匿名「A先生」　三原則撇涉人頭助理

▲民眾黨團17日「時事回應記者會」，左起立委張其陸、邱臣遠、民眾黨團主任張其祿 陳琬惠。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨團17日「時事回應記者會」，左起立委張其陸、邱臣遠、民眾黨團主任陳琬惠。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

政論節目《鄭知道了》一名匿名「A先生」指民眾黨5立委把一個助理配合捐給黨團使用，讓主持人鄭弘儀質疑拿國家的錢給私人黨，是貪汙，不過民眾黨立法院黨團昨批評是惡意造謠。對此A先生言論，民眾黨團今（17日）表示將提告此爆料者；總召邱臣遠強調，民眾黨團沒有人頭助理、沒有詐領情形，且所有公費助理都是行使立法院相關工作、服務國會及支援立委問政需求。

民眾黨團17日上午召開「時事回應記者會」，針對上述A先生的爆料，邱臣遠強調三原則：第一、民眾黨團沒有人頭助理；第二、沒有詐領情形；第三、所有公費助理都是行使立法院相關工作、服務國會、支援立委問政需求，工作專業且相對多元，包括處理質詢稿撰寫、法案跟政策議題研究、準備記者會、選民服務等。

邱臣遠表示，黨團五位立委辦公室跟黨團非常需要橫向聯繫、協同作戰，而公費助理聘任原則、標準皆符合立法院內規。

話鋒一轉，邱臣遠預告記者會結束，將到台北地檢署提告A先生；他說，這次爭議主要由匿名的A助理（A先生，節目中提及為立委高虹安辦公室前助理）所產生，所以先對這名爆料者提告，目的是先確認這人的真實背景，希望他不要躲在遮羞布後面，勇敢站出來，說出所影射的爆料到底哪一件違法？到底你是誰？也請A先生明確指出立法院助理到底哪位是人頭助理？哪位公費助理沒有質詢國會工作？民眾黨團會正面對決、一一澄清。

邱臣遠說，這是經跟律師討論的結果，要透過司法證明A先生的言論是虛構，也造成民眾黨嚴重傷害；令邱也說，在場主持人、來賓利用此言論穿鑿附會，但這部分律師建議後，先做初步司法調查，再做後續責任追究跟相關法律動作。

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