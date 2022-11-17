▲民進黨苗栗縣長候選人徐定禎。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

民進黨苗栗縣長候選人徐定禎日前赴聯合大學參加座談會，被學生問及高端疫苗與論文爭議時，他反嗆「不要再亂了」、「你可以去中國住住看」等，引發外界熱議。國民黨台北市議員游淑慧痛批，前總統陳水扁執政時，才為說出「覺得中國好就游過去」而道歉，沒想到15年後，又跑出一個徐定禎一樣傲慢，狠酸「是陳水扁上身喔？」

徐定禎3日前往聯合大學與大學生面對面座談，會中有學生以高端疫苗、論文爭議為例，詢問徐是否覺得民進黨與年輕人越走越遠？對此，徐定禎回應，這個就不要再亂了，民進黨也許做得不好，但該罵的是中共，「一直罵自己的執政黨是怎樣？一直罵自己的政府是怎樣？」，隨後又批評「一直污名化高端，污名化我們的政府是怎樣？你到中國去住住看啊！」

針對徐定禎回應，游淑慧16日痛批，徐定禎自己要去聯合大學演講，結果被問到高端疫苗、論文爭議居然反嗆學生「這個就不要再亂了」，她怒斥「政府不能罵嗎？執政黨不能罵嗎？這樣跟共產黨有什麼不一樣，是有多土霸王心態，才會講這種話？」

游淑慧表示，陳水扁過去擔任總統時，因不滿執政不力被批評，說出「嫌台灣不好，中國那麼好，太平洋又沒加蓋，覺得中國好就游過去」，引起軒然大波後道歉，沒想到15年後，又跑出一個徐定禎一樣傲慢，狠酸「是陳水扁上身喔？15年來都沒進步，永遠只准你們罵別人、檢討別人。」