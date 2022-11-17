快訊／彰化鐵管加工廠恐怖塵爆　2男嚴重燒傷命危插管搶救中

記者游瓊華／彰化報導

恐怖塵爆！彰化縣福興鄉一家打磨腳踏車鐵管工廠16日上午9點驚傳塵爆，疑似粉塵集塵區附近爆炸，造成3名員工受傷。警消獲報後趕往現場將傷者送醫，3名員工當中有2人為外籍移工，傷勢嚴重，兩人都未脫離險境，全都插管送進燒燙傷加護病房救治中。

▲彰化加工廠恐怖塵爆，2男3度燒燙傷插管進加護急救。（圖／記者游瓊華翻攝）



▲彰化加工廠恐怖塵爆，警消到場時，現場滿是粉塵。（圖／記者游瓊華翻攝）

初步清查，工廠粉塵爆炸面積約2平方公尺，消防人員以熱顯像儀偵測無高溫現象。另有3名燒燙傷患者分別由福興91、埔鹽91及溪湖91送往彰化基督教醫院。

彰基醫學中心發言人暨副院長周志中表示，傷勢最嚴重的是24歲越南籍阮男，燒燙傷二度到三度、燙傷面積約80％，生命跡象不穩定，被送到燙傷加護病房插管急救，目前尚未脫離險境。

另一位29歲印尼籍的患者，全身約有40 ％比例的二度到三度的燙傷，傷勢集中在前胸、後背、雙手臂，臉部也有，也是插管急救，目前尚未脫離險境，已安排進入燙傷加護病房。

至於唯一受傷的台籍男子35歲王姓患者，燒傷面積比較少一點，主要是在臉部和左上臂，差不多5％的二度燒傷，目前生命跡象穩定，沒有生命危險，已安排住院。

