　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

美國女離奇陳屍台中港貨櫃！高大成曝「可能死因」：半小時就身亡

▲台中港32號碼頭貨櫃被發現有美國籍女屍。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中港32號碼頭貨櫃16日下午被發現有美國籍女屍。（圖／記者許權毅翻攝）

記者閔文昱／綜合報導

台中港第32碼頭16日發生離奇命案，某貨櫃公司在進行例行性檢查時，赫然發現一個紅色貨櫃裡有一具女屍，經警方追查，死者確認為來自美國堪薩斯州的女子。對此，知名法醫高大成研判，女子死亡時間約10天到2周，應是想利用貨櫃偷渡，不料卻缺氧死亡。

根據《自由時報》報導，高大成指出，偷渡客或人蛇集團利用貨櫃偷渡時，經常會傳出缺氧致死的案件，因為許多貨櫃空氣不流通，在這樣的密閉空間裡大約半小時就會窒息死亡，而這樣的屍體淋巴液容易滲透到體外，屍水會相較於一般屍體來得更多。他推測，該女可能是因犯罪或家暴等原因，才會選擇以潛入貨櫃的方式偷渡。

▲▼高大成,高醫師,法醫。（圖／記者許權毅攝）

▲高大成法醫。（圖／記者許權毅攝）

警方表示，該貨櫃為空櫃，10月底左右從美國洛杉磯來台，16日下午長榮貨櫃公司人員進行例行檢查時，打開才發現有一具女屍。目前全案依照不明死亡案處理，警方已經通報AIT，盡速查明女子身分，預計17日由檢察官在台中殯儀館進行相驗。

▲空貨櫃中發現女屍。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲空貨櫃中發現女屍。（圖／翻攝自記者爆料網）

另有人貼出疑似死者臉書，該女為有著一頭金髮的白人女性，與女屍有高度相似，最後公開貼文則留在2017年，自己開設清潔公司，背景圖放上有著一對翅膀、被鐵鍊捆綁在數個骨顱頭旁的「枷鎖天使」。警方觀看照片後認為，有高機率相符，但無法證實，詳細仍需要待檢警相驗、調查釐清。

▼網傳疑似死者臉書。（圖／翻攝自Facebook）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook）

►「公主洗髮泡泡」3瓶811元！洗出夢幻秀髮就靠它

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
魔獸爽嗑台灣火鍋！　手抓海鮮一塞「滿臉震驚」
蘋果再出新品？　最新間諜照流出
獨／台中港貨櫃女屍身分曝！　臉書驚見「枷鎖天使」
鳳梨哥哥過世　家屬公開死因
身體「慘冒10徵兆」＝肝臟壞掉了！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

美國女離奇陳屍台中港貨櫃！高大成曝「可能死因」：半小時就身亡

政院前酒駕競速害死無辜　主嫌被警開槍制伏出院羈押禁見理由曝光

高雄白車違停拒檢逃逸！　員警「邊跑邊追」砸爛車窗

獨／台中港貨櫃女屍身分曝！　堪薩斯州女臉書驚見「枷鎖天使」

快訊／政院前競速追撞害死人　酒駕主嫌深夜收押禁見

最高檢察署召開選舉查察聯繫會議　贊成提高檢舉鄉鎮市長賄選獎金

中和男遭砍肚破腸流...他一身血「奪刀反捅」惡煞　案發原因曝

快訊／高虹安遭檢舉詐領立委助理費　調查局報請北檢專案偵辦

快訊／新北中和4煞進大樓砍人　遭屋主奪刀反殺　1人肚破腸流

台中港貨櫃女屍死狀曝！來自美國堪薩斯州　警緊急通報AIT處置

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

導演激似陳為民！飆「什麼態度」　迷你版9m88現身…小S驚呼：很像

《第三人稱復仇》辛叡恩尋真相　朴所羅門以暴制暴打趴霸凌者

趙小僑女兒滿100天！外出安定不哭鬧　一對比...劉亮佐：劉子銓以前都爆哭！

第一代鳳梨哥哥驟逝！　親弟哀痛證實「發現時已來不及」

網紅開2千萬超跑做外送！　阿姨聽他喊虧錢：做爽的？

《全明星》林玉書爆「被隊員霸凌」　經紀人「急撇排擠」...藏內幕！

男友出菜端巨無霸湯鍋　咖哩驚人份量她看傻...

男子用斧頭玩《Minecraft》　自製控制器體驗沉浸式砍樹

調皮柴假裝聽不懂指令　看到食物秒照做超現實

美國女離奇陳屍台中港貨櫃！高大成曝「可能死因」：半小時就身亡

政院前酒駕競速害死無辜　主嫌被警開槍制伏出院羈押禁見理由曝光

高雄白車違停拒檢逃逸！　員警「邊跑邊追」砸爛車窗

獨／台中港貨櫃女屍身分曝！　堪薩斯州女臉書驚見「枷鎖天使」

快訊／政院前競速追撞害死人　酒駕主嫌深夜收押禁見

最高檢察署召開選舉查察聯繫會議　贊成提高檢舉鄉鎮市長賄選獎金

中和男遭砍肚破腸流...他一身血「奪刀反捅」惡煞　案發原因曝

快訊／高虹安遭檢舉詐領立委助理費　調查局報請北檢專案偵辦

快訊／新北中和4煞進大樓砍人　遭屋主奪刀反殺　1人肚破腸流

台中港貨櫃女屍死狀曝！來自美國堪薩斯州　警緊急通報AIT處置

習近平罕見展現惱怒　指責加拿大總理杜魯道外洩會談內容

侯友宜：艾司摩爾在新北「投資300億」建廠　進駐2000名員工

8000萬球場用不到1年…驚見「大片不明血跡」　公所氣炸曝照：好累

美國女離奇陳屍台中港貨櫃！高大成曝「可能死因」：半小時就身亡

「棄百萬年薪」收掉公司！他年領14萬　飛金門窩6坪田邊套房

拜登政府警告：必須「免除學貸」　否則違約將歷史性大幅增加

伊能靜解放手拿「超粗雪茄」！　網看照片驚：還是少抽好

艾司摩爾啟動在台最大投資　擬落腳林口蓋新廠

遺產變詛咒！父留遺囑「地給兄、房給妹」　他變臉攆人：我們一家要住

世界盃冠軍投注金額破千萬　亞洲球隊首輪恐陷苦戰

崩壞！高爾宣扮「白雪公主」秀二頭肌　婁峻碩「美少女戰士」嬌嗔...有夠壯！

社會熱門新聞

獨／台中港美國貨櫃女屍身分曝！

快訊／中和4煞狠砍　遭屋主反殺1人

牛肉麵10人點2270人吃完就跑　客人現身繳清了

台中港貨櫃女屍死狀曝　警緊急通報AIT處置

高雄白車違停拒檢！員警掏棍砸爛他車窗

高虹安涉詐助理費　調查局報檢偵辦

即／台中港貨櫃驚藏女屍　美國女「漂1個月」抵台

中和男遭砍肚破腸流　奪刀反捅惡煞

逢甲「劈9女教授」狂言：高學歷把妹很Easy　獵艷限定1條件

點2270元牛肉麵吃完就走　客人致電老闆了

「最美魚販」遭爆下海撈20萬　怒告AV導演吞敗

政院前酒駕競速害死無辜　主嫌羈押禁見理由曝光

北漂護師殺已婚牙醫男友！姑媽求輕判：她是一張白紙

發現老公是「男男片」主角！人妻崩潰訴離

更多熱門

相關新聞

獨／台中港美國貨櫃女屍身分曝！

獨／台中港美國貨櫃女屍身分曝！

台中港貨櫃女屍離奇命案，經警方追查身分，確認為來自美國堪薩斯州的女子，該女遺體被送往台中殯儀館待明日檢方相驗。該女臉書也曝光，最後公開貼文留在2017年，自己開設清潔公司，背景圖放上有著一對翅膀、被鐵鍊捆綁在數個骨顱頭旁的「枷鎖天使」，猶如自己被鎖在貨櫃中近1個月的黑暗世界中。

台中港貨櫃女屍死狀曝　警緊急通報AIT處置

台中港貨櫃女屍死狀曝　警緊急通報AIT處置

即／台中港貨櫃驚藏女屍　美國女「漂1個月」抵台

即／台中港貨櫃驚藏女屍　美國女「漂1個月」抵台

大卡車輪胎藏1.3億大麻花　倒楣邊緣人被冒名收貨

大卡車輪胎藏1.3億大麻花　倒楣邊緣人被冒名收貨

交通部招商大會　港務公司最大案是台中港觀光遊憩商業區120億投資案

交通部招商大會　港務公司最大案是台中港觀光遊憩商業區120億投資案

關鍵字：

台中港貨櫃高大成

讀者迴響

熱門新聞

家屬公開鳳梨哥哥死因　親弟證實「心因性休克」

身體「慘冒10徵兆」＝肝臟壞掉了！必學4吃法排毒

獨／台中港美國貨櫃女屍身分曝！

鳳梨哥哥突然離世「3天前有徵兆」：最後一晚的預感

史上首次！彰市5成里長提前宣布當選

許瑋甯破尺度脫了！

熟客送韓國糖果！屏東妹一吃秒遭口爆

瑤瑤買比基尼「被男老闆用手喬奶」　傻回：很專業啊

大咖金曲歌后「車內激情天王男偶像」全被拍！4線索揭秘

華廈1298萬！夫妻查同屋主「上層1030萬才出售」崩潰

媽癱4年後奇蹟起身　她得知真相哭

醫院每天喊「明天就開」　老婦等手術竟餓死

快訊／中和4煞狠砍　遭屋主反殺1人

蕾菈「我好像懷孕了」隔天淚崩！

2023年財運出爐！命理師：「5生肖」準備賺大錢

更多

最夯影音

更多
買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔
導演激似陳為民！飆「什麼態度」　迷你版9m88現身…小S驚呼：很像

導演激似陳為民！飆「什麼態度」　迷你版9m88現身…小S驚呼：很像

《第三人稱復仇》辛叡恩尋真相　朴所羅門以暴制暴打趴霸凌者

《第三人稱復仇》辛叡恩尋真相　朴所羅門以暴制暴打趴霸凌者

趙小僑女兒滿100天！外出安定不哭鬧　一對比...劉亮佐：劉子銓以前都爆哭！

趙小僑女兒滿100天！外出安定不哭鬧　一對比...劉亮佐：劉子銓以前都爆哭！

第一代鳳梨哥哥驟逝！　親弟哀痛證實「發現時已來不及」

第一代鳳梨哥哥驟逝！　親弟哀痛證實「發現時已來不及」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面