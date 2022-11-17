美國女離奇陳屍台中港貨櫃！高大成曝「可能死因」：半小時就身亡

▲台中港32號碼頭貨櫃16日下午被發現有美國籍女屍。（圖／記者許權毅翻攝）

記者閔文昱／綜合報導

台中港第32碼頭16日發生離奇命案，某貨櫃公司在進行例行性檢查時，赫然發現一個紅色貨櫃裡有一具女屍，經警方追查，死者確認為來自美國堪薩斯州的女子。對此，知名法醫高大成研判，女子死亡時間約10天到2周，應是想利用貨櫃偷渡，不料卻缺氧死亡。

根據《自由時報》報導，高大成指出，偷渡客或人蛇集團利用貨櫃偷渡時，經常會傳出缺氧致死的案件，因為許多貨櫃空氣不流通，在這樣的密閉空間裡大約半小時就會窒息死亡，而這樣的屍體淋巴液容易滲透到體外，屍水會相較於一般屍體來得更多。他推測，該女可能是因犯罪或家暴等原因，才會選擇以潛入貨櫃的方式偷渡。

▲高大成法醫。（圖／記者許權毅攝）

警方表示，該貨櫃為空櫃，10月底左右從美國洛杉磯來台，16日下午長榮貨櫃公司人員進行例行檢查時，打開才發現有一具女屍。目前全案依照不明死亡案處理，警方已經通報AIT，盡速查明女子身分，預計17日由檢察官在台中殯儀館進行相驗。

▲空貨櫃中發現女屍。（圖／翻攝自記者爆料網）

另有人貼出疑似死者臉書，該女為有著一頭金髮的白人女性，與女屍有高度相似，最後公開貼文則留在2017年，自己開設清潔公司，背景圖放上有著一對翅膀、被鐵鍊捆綁在數個骨顱頭旁的「枷鎖天使」。警方觀看照片後認為，有高機率相符，但無法證實，詳細仍需要待檢警相驗、調查釐清。

▼網傳疑似死者臉書。（圖／翻攝自Facebook）