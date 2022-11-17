高雄猴闖檳榔攤嗆聲！揮球棒沒人理換開山刀　西施淡定包青仔

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名李姓男子到路邊攤買檳榔，他請店員順手幫忙丟垃圾，但不滿店員態度差，衝回車上拿鋁棒，在店內作勢耍狠，又不滿店員和他「一句來，一句去」，再回車內拿開山刀虛張聲勢，還嗆「會再來」。警方獲報後，發現李男在附近徘迴，並在車內查扣刀械，訊後依社會秩序維護法與恐嚇危安罪方向偵辦。

▲李男不爽檳榔西施態度差，持球棒、開山刀嚇唬店員。（圖／記者許宥孺翻攝）

這起事件發生在13日下午，楠梓分局獲報，轄區一家檳榔店遭人拿球棒和刀械滋事，警方啟動快打部隊趕抵現場。檳榔西施表示，遭到一名男子恐嚇，還撂話說，「會回來算帳」。

檳榔西施表示，李男來買檳榔時，問她能不能順手幫忙丟垃圾，但她回「這裡不幫忙丟垃圾」，讓李男整個火氣都上來，嗆聲說「我是常客，不能幫忙丟嗎？」但她認為，這裡不是幫忙丟垃圾的地方，讓李男當場爆氣，表示：「我常常來跟你們交關，丟個垃圾會怎樣？」

▲李男和檳榔西施互嗆。（圖／記者許宥孺翻攝）

依據店員提供的監視器，發現李姓男子先是從車內拿出鋁棒，衝進店內和店員吵架，手上的球棒不停的揮，偶爾敲敲桌子，但沒有做出砸店舉動。2名檳榔西施嘴上和李男吵著，但手也沒停下，繼續包檳榔，而對話過程中疑似讓李男更不滿，再回車上，這次改拿開山刀叫囂，撂話後就離去。

警方於檳榔店門口等李男上門，警網也在附近找到他的車輛，請他到案說明，同時也於車內查扣到刀械。李男表示，因不爽店員態度不佳，還一直回嘴，才會接連拿鋁棒、開山刀叫囂，但只想嚇嚇對方，沒有想傷人。訊後依社會秩序維護法與恐嚇危安罪方向偵辦。