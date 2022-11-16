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社會 社會焦點 保障人權

獨／台中港貨櫃女屍身分曝！　堪薩斯州女臉書驚見「枷鎖天使」

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook）

▲網傳疑似死者臉書，警方看過照片後，認為有機率為死者，但無法證實。（圖／翻攝自Facebook）

記者許權毅／台中報導

台中港貨櫃女屍離奇命案，經警方追查身分，確認為來自美國堪薩斯州的女子，該女遺體被送往台中殯儀館待明日檢方相驗。該女臉書也曝光，最後公開貼文留在2017年，自己開設清潔公司，背景圖放上有著一對翅膀、被鐵鍊捆綁在數個骨顱頭旁的「枷鎖天使」，猶如自己被鎖在貨櫃中近1個月的黑暗世界中。

▲▼ 。（圖／翻攝Facebook）

▲警方表示，該女來自美國堪薩斯州，貨櫃則是從洛杉磯出發。（圖／翻攝Facebook）

網路流傳女屍倒臥在貨櫃照片，現場女屍的紅、黑色包包、小皮夾以及雜物等散落，一具淺色髮色的女屍面朝下趴伏在貨櫃口，上身衣物完整。經警方證實該女屍並無明顯外傷，但屍水滲出，皮膚發黑，研判可能已經死亡一段時間。

▲今日下午14時許，台中港32號碼頭貨櫃被發現有美國籍女屍。（圖／記者許權毅翻攝）

另有人貼出疑似女子生活照，有著一頭金髮的白人女性，與女屍有高度相似。警方觀看照片後認為，與死者有多處相同處，如金髮、體型、高挑鼻樑等，但現場女屍已脫水，難以清楚辨別，警方認有高機率相符，但無法證實，詳細仍需要待檢警相驗、調查釐清。

警方表示，該貨櫃為空櫃，10月底左右從美國洛杉磯來台，今日下午長榮貨櫃公司人員進行例行檢查時，打開才發現有一具女屍。目前全案依照不明死亡案處理，警方已經通報AIT，盡速查明女子身分，預計明日由檢察官在台中殯儀館進行相驗。

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