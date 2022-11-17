南韓大邱加氣站爆炸8人送醫　瞬間「噴出大火球」影片曝光

이런 LPG 충전소 폭발은 원인이 어떻게 나올지 모르지만, 충전소 내는 물론 주변 폭발 범위 건물, 인도 행인, 지나는 차량까지 한번에 폭발 피해를 순식간에 입는다.

20분만에 가스 다 타서 화재는 꺼졌을지 몰라도, LPG 차량 나올 때 지어진 시설 노후화도 점검할 때 pic.twitter.com/fDXLGMkVGM — 플래니모 (@Planemo_X) November 16, 2022



記者趙蔡州／綜合報導

南韓大邱一間液化石油氣（LPG）加氣站16日下午突然爆炸起火，警消獲報後立刻趕到現場搶救，並於事發後23分鐘左右撲滅火勢，這次事故總共造成8人受傷，其中6人為加氣站員工、2人為顧客，分別有身體及四肢二度或三度燒燙傷、吸入性嗆傷等傷勢，詳細事故原因待調查釐清。

根據《韓聯社》報導，南韓大邱西區中里洞一間LPG加氣站16日5點29分（當地時間）突然發生爆炸，緊急著火勢迅速在加氣站不斷蔓延。當地消防局接獲通報後不敢大意，立刻出動92名消防員及55輛各式消防車前往救援，抵達後立刻布置水線搶救，於事發後23分鐘內撲滅火勢。

▲南韓大邱一間加氣站16日下午發生爆炸。（圖／翻攝自推特）

報導指出，這次事故造成6名加氣站員工、2名顧客受傷，8人分別有身體及四肢二度或三度燒燙傷、吸入性嗆傷等傷勢，其中有3人傷勢嚴重，所幸送醫後均無生命危險。消防人員初步研判，事故是車輛在加氣的過程中發生的，疑似是加氣站氣體外洩或裝置設備異常導致爆炸，詳細原因仍在調查中。

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