驚悚！台中男煮到一半卡式爐突爆炸　瓦斯罐成碎片噴入眼球

▲男子煮到一半卡式爐突爆炸，瓦斯罐成碎片噴入眼球。（圖／台中榮總提供）



記者游瓊華／台中報導

台中一名40多歲范姓男子日前在住處使用卡式爐，未料卡式爐突然爆炸，瓦斯罐被炸成細小碎片高速噴濺，噴往范男臉部，碎片還插進男子眼球，緊急前往醫院救治，所幸經過緊急手術及追蹤、治療，范男術後恢復狀況良好，目前雙眼矯正視力均可達到1.0。

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▲不只眼睛，男子臉部也被碎片多處刺傷。（圖／台中榮總提供）



台中榮總眼科醫師黃于芳表示，氣爆意外發生時，瓦斯罐與內容物瞬間化為細小碎片高速噴濺，病患雙眼角膜、左眼眼窩、以及臉處多處均有異物嵌入，並伴隨玻璃體出血、視網膜震盪等傷害，當下視力只剩0.2。中榮眼科部的醫療團隊隨即啟動診治，當天進行緊急手術，將眼角膜以及眼窩內的異物逐一移除，再進行眼眶減壓術，緩解組織發炎腫脹及血腫對視神經的壓迫。經過密切的追蹤與治療，范先生術後恢復狀況良好，目前雙眼矯正視力均可達到1.0。

黃于芳也提醒，當外來物質如活性金屬、有機物質等異物進入眼眶或眼球內時，多數狀況會選擇手術移除，避免嚴重發炎與視神經受損等後遺症；此外，眼周傷害也常一併伴隨出現，眼周結構包括眼瞼、眼眶骨、眼窩內的各種軟組織，受傷嚴重時可能影響眼球轉動、壓迫視神經等，對視力造成不可逆的傷害，民眾若有發生眼部不適，就要盡速就醫。