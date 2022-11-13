　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

驚悚！台中男煮到一半卡式爐突爆炸　瓦斯罐成碎片噴入眼球

▲驚悚！男子煮到一半卡式爐突爆炸，瓦斯罐成碎片噴入眼球。（圖／台中榮總提供）

▲男子煮到一半卡式爐突爆炸，瓦斯罐成碎片噴入眼球。（圖／台中榮總提供）

記者游瓊華／台中報導

台中一名40多歲范姓男子日前在住處使用卡式爐，未料卡式爐突然爆炸，瓦斯罐被炸成細小碎片高速噴濺，噴往范男臉部，碎片還插進男子眼球，緊急前往醫院救治，所幸經過緊急手術及追蹤、治療，范男術後恢復狀況良好，目前雙眼矯正視力均可達到1.0。

▲驚悚！男子煮到一半卡式爐突爆炸，瓦斯罐成碎片噴入眼球。（圖／台中榮總提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲不只眼睛，男子臉部也被碎片多處刺傷。（圖／台中榮總提供）

台中榮總眼科醫師黃于芳表示，氣爆意外發生時，瓦斯罐與內容物瞬間化為細小碎片高速噴濺，病患雙眼角膜、左眼眼窩、以及臉處多處均有異物嵌入，並伴隨玻璃體出血、視網膜震盪等傷害，當下視力只剩0.2。中榮眼科部的醫療團隊隨即啟動診治，當天進行緊急手術，將眼角膜以及眼窩內的異物逐一移除，再進行眼眶減壓術，緩解組織發炎腫脹及血腫對視神經的壓迫。經過密切的追蹤與治療，范先生術後恢復狀況良好，目前雙眼矯正視力均可達到1.0。

黃于芳也提醒，當外來物質如活性金屬、有機物質等異物進入眼眶或眼球內時，多數狀況會選擇手術移除，避免嚴重發炎與視神經受損等後遺症；此外，眼周傷害也常一併伴隨出現，眼周結構包括眼瞼、眼眶骨、眼窩內的各種軟組織，受傷嚴重時可能影響眼球轉動、壓迫視神經等，對視力造成不可逆的傷害，民眾若有發生眼部不適，就要盡速就醫。

►鱘龍紅藻精下殺6.3折！充滿活力＋行動力

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
快訊／郭台銘力挺高虹安 ！2大回應「新竹需理解科技趨勢人來帶
巨乳網紅全裸戲水　被警「關進男子監獄」
童「頭長角」染肺炎鏈球菌亡　醫：幼童高燒併「2症狀」當心
白車國道「任性切」遭拖板車擊落　驚悚影片曝
Gino性侵女直播主　喊合意性交「突刪2澄清影片」
快訊／退休警官爬火炎山墜3米死亡！　腳程快脫隊卻釀悲劇
還有NBA巨星有望來台！　台中太陽洽談「這2人」加盟
冷空氣抵台！「溫度狂跌10°C 」3區迎雨彈
畫面曝！台中4歲女童染肺炎鏈球菌　「頭長角」死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

孕婦擔憂詢問「搭飛機會流產嗎」！婦產科醫師3字回應酸爆

「苗栗遊品味」12條特色主題遊程　邀遊客來體驗

外籍女加工炸裂！胸下摸到「堅硬蠶豆」是癌　國內醫說話了　　　

驚悚！台中男煮到一半卡式爐突爆炸　瓦斯罐成碎片噴入眼球

7天前才說沒有！Gino性侵女直播主　喊合意性交「突刪2澄清影片」

「不講武德」最開心！高雄酒店周末無空房　業者更期待明年

4歲女童染肺炎鏈球菌　細菌衝出腦殼「頭長角」！3個月後不治

入夜冷空氣抵台！北台灣「溫度狂跌10°C 」3區迎雨彈

女友每天喝醉夜歸　突曝「懷了經理小孩」！綠帽男回家見這幕嚇傻

北市外部顧客滿意度出爐　教育局服務滿意度96.29%創新高

催哩KI系！苗可麗登台唱歌惹　炎亞綸弄痛一下下...她羞：我沒關係

鄭家純曝老公長相「不想像蔣萬安XD」　共洗鴛鴦浴：他很喜歡＞／／／<

大魚越獄降落嫩嬰身上　媽見狀嚇壞喊：我的天

小S具俊曄「跳國標」迎接對方　花式互捧他讚她好美

重機直行撞上轉彎車　2人飛躍車頂倒路中！

調皮妹偷備用鑰匙躲後座！哥上車被嚇爛爆氣飆髒話XD

羅志祥演唱會「跌倒趴地」全嚇傻　敬業爬起...忍腳痛繼續跳

7歲兒做作業崩潰爆哭2分鐘　媽心疼：不該給這麼多壓力

秀呼拉圈請小白鯨評分　牠看完整段秒無情游走

陸天兵工人「拿玻璃片擋門」　電梯移動...瞬間爆裂釀故障

孕婦擔憂詢問「搭飛機會流產嗎」！婦產科醫師3字回應酸爆

「苗栗遊品味」12條特色主題遊程　邀遊客來體驗

外籍女加工炸裂！胸下摸到「堅硬蠶豆」是癌　國內醫說話了　　　

驚悚！台中男煮到一半卡式爐突爆炸　瓦斯罐成碎片噴入眼球

7天前才說沒有！Gino性侵女直播主　喊合意性交「突刪2澄清影片」

「不講武德」最開心！高雄酒店周末無空房　業者更期待明年

4歲女童染肺炎鏈球菌　細菌衝出腦殼「頭長角」！3個月後不治

入夜冷空氣抵台！北台灣「溫度狂跌10°C 」3區迎雨彈

女友每天喝醉夜歸　突曝「懷了經理小孩」！綠帽男回家見這幕嚇傻

北市外部顧客滿意度出爐　教育局服務滿意度96.29%創新高

郭台銘力挺高虹安 ！　2大回應「新竹需要理解科技趨勢的人來帶」

孕婦擔憂詢問「搭飛機會流產嗎」！婦產科醫師3字回應酸爆

賓利長軸休旅車推出後「訂單佔全車系4成」！航空級座椅超紓壓

T1上季得分王開嗆了！　仕東放話「投爆魔獸」

皮夾被偷？台中男急報警　員警一看在這...他尷尬笑了

「蟲蟲跑到耳朵」用棉花棒掏、瘋狂甩頭超NG！醫授3方法：可先滴油

男子伸手戲弄老虎「摸背再摸耳」　卡欄杆7秒差點變點心

馬國畢渣男演太好！竟被市場婆媽怒打耳光　工作人員全錯愕

張善政網路空戰再出招　「13區市民頭家、挺善良」志工催票

台東+138　11／14起調整確診者隔離／自主健康管理為5+n天

「謎之摔角」2坨肉肉在地上滾　小浣熊環抱柯基...下秒被慘摔

生活熱門新聞

交往注定分手「3對互虐星座CP」出爐！

老闆道歉　唐寶寶媽媽臉書11字喊話

山貓颱風生成！今午後變天　大雨熱區出爐

28名YouTuber「返鄉投票」影片下架

和魔獸合照被酸爆　178公分辣妹高EQ反擊了

醫目睹瀕死病患為1原因奇蹟撐2周

寵物豬被「行刑式處決」笑著扛走！

男童遭酸「用這種爛手機」！一句回應萬人讚爆

快訊／國家警報響！09：47規模5.3地震　最大震度4級

獨／台鐵26歲站務員機房內輕生

「正妹女友口愛1年」卻怪怪的！他半夜見1幕心涼了

媽媽逼女兒面試台積電！科技業前輩打臉

每天都像熱戀「4星座組合」一旦交往就難分開

館長直播宣布「要選總統」！最大政見曝光

更多熱門

相關新聞

4歲女童染肺炎鏈球菌　細菌衝出腦殼「頭長角」不治

4歲女童染肺炎鏈球菌　細菌衝出腦殼「頭長角」不治

台中榮總兒童感染科收治一名4歲女童感染肺炎鏈球菌，併發腦膜炎，腦膜細菌衝出腦殼，頭上突起，猶如「長角」，但仍因腦壓過高壓迫腦幹，3個月後不幸過世。醫師呼籲家長，每年11月到隔年4月是流感感染高峰期，肺炎鏈球菌是流感常見的次發性感染疾病，提醒家長盡速帶小孩接種流感、肺炎鏈球菌疫苗。

虛擬健保卡前進偏鄉 　門諾視訊診療卓溪開跑

虛擬健保卡前進偏鄉 　門諾視訊診療卓溪開跑

煙火突然在人群爆炸　17人受傷送醫

煙火突然在人群爆炸　17人受傷送醫

營養師點名「4大物品」別微波

營養師點名「4大物品」別微波

4類食物放微波爐秒變炸彈！「微波致癌嗎」解答曝

4類食物放微波爐秒變炸彈！「微波致癌嗎」解答曝

關鍵字：

榮總眼科黃于芳煮咖啡卡式爐爆炸

讀者迴響

熱門新聞

交往注定分手「3對互虐星座CP」出爐！

2歲兒忘車上　父9小時後才發現陳屍後座

老闆道歉　唐寶寶媽媽臉書11字喊話

房間看到「磁磚、圓形鐵片」不要租！

主持一哥腹痛叫救護車緊急開刀…竟爆盲腸癌！2度手術暴瘦

西濱火燒車3死！家族24天失5至親　肇事駕駛下場曝

山貓颱風生成！今午後變天　大雨熱區出爐

羅志祥開唱「原來這種人還能活躍」被酸爆！

教官拉長髮女學生「長椅野戰」

《航站情緣》電影原型逝世戴高樂機場！

帶「女鵝」汐止騎到池上包成愛玉子

影／12秒看陳紫渝多夯！狂撩粉絲：我只有你們

完工17年不租也不賣　高雄廢棄大樓「樓主」背景狂

童頭長角！細菌害腦膜穿出腦殼亡

木村拓哉50歲了！2愛女同框帥爸…躺沙發醜照也PO

更多

最夯影音

更多
催哩KI系！苗可麗登台唱歌惹　炎亞綸弄痛一下下...她羞：我沒關係

催哩KI系！苗可麗登台唱歌惹　炎亞綸弄痛一下下...她羞：我沒關係
鄭家純曝老公長相「不想像蔣萬安XD」　共洗鴛鴦浴：他很喜歡＞／／／<

鄭家純曝老公長相「不想像蔣萬安XD」　共洗鴛鴦浴：他很喜歡＞／／／<

大魚越獄降落嫩嬰身上　媽見狀嚇壞喊：我的天

大魚越獄降落嫩嬰身上　媽見狀嚇壞喊：我的天

小S具俊曄「跳國標」迎接對方　花式互捧他讚她好美

小S具俊曄「跳國標」迎接對方　花式互捧他讚她好美

重機直行撞上轉彎車　2人飛躍車頂倒路中！

重機直行撞上轉彎車　2人飛躍車頂倒路中！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面