老公前女友曾墮胎！一聽到她懷孕　竟回：我們的小寶貝回來找爸爸了

▲原PO懷孕了。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者朱祖儀／綜合報導

到底該不該繼續和前任聯絡，一直困擾不少情侶。一名人妻表示，老公和前任分手後仍會聯繫，最近她發現自己懷孕了，老公也將此事告訴前任，沒想到女方得知後竟說出1句話，讓她相當崩潰，直呼「非常噁心！」不少網友看到後，也忍不住大罵「什麼心態啊」。

原PO在「Dcard」發文表示，男友和前任交往的時候，女方曾意外懷孕過，但因為當時交往時間不長，加上經濟還不穩定，所以選擇墮胎。後來女方主動提分手，雙方也各自嫁娶，但仍會聯絡分享近況。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO表示，最近自己懷孕了，老公也有和前女友提到這件事情，但沒想到女方竟說「是我們的小寶貝回來找爸爸了」。她得知後直呼噁心，大罵「誰會希望自己肚子裡的孩子，是自己老公跟前任小孩的靈魂？」也好奇其他人看到這些話的想法，「應該不是我太敏感吧？」

▲老公和前女友的對話讓原PO崩潰。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

文章曝光後，網友紛紛表示「太噁心，這什麼心態啊」、「直接回她：連孩子都懂要挑個好媽媽」、「那句話怎麼看都感覺女方還留戀啊」、「我會氣死，而且寶寶都是回來找媽媽」、「前任是卡陰嗎？有辦法把你的孩子算在她身上…開眼界了」、「她的腦袋是怎麼了，怎麼說出這種話，真是奇怪」、「你竟然能接受他們這樣往來，真的佩服你」。

也有人好奇「那個前女友也太噁心了吧，想知道你老公當下怎麼回他？」原PO回應，老公當下沒有回應那句話，是直接跳到下一個話題，問說「最近好嗎」。不少人看到後都相當傻眼，「還給我繼續聊啊？不是應該護一下自己老婆嗎」、「我總覺得不太優耶…女方很瞎，但男方選擇無視她的瞎，太盲目了吧」。