女友變心！心碎男請求留下內衣褲「還想聞」　網全看傻：超變態

▲男網友向女方提出留下對方內衣褲給他。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

圖文／CTWANT

愛情裡的分分合合難免，只要一方不愛了，就是感情畫上休止符的時刻。一位心碎男子日前投稿「靠北女友2.0」抱怨，提到自己的女友變心愛上了別人，與新歡確認交往關係後，就果斷向原PO提分手，但前女友因為還有幾件衣服跟內衣褲放在原PO家，因此開口跟原PO要，託他寄回去。結果原PO卻提出了一個「卑微的請求」，希望前女友能留下內衣褲，「可不可以留給我，我還想聞她的味道」，但這個請求提出後被網友砲轟噁心，「你是片子看太多嗎」、「真變態」。

這位男網友文中表示，他的前女友最近因為變心愛上別人了，「在跟對方確認關係以後，果斷跟我提了分手」，原PO坦言，「我還好愛她，我不甘心…」他話鋒一轉提到，女方還有幾件衣服跟內衣褲放在他家，但前女友要求原PO用寄的寄還時，原PO卻拜託前女友，「可不可以留給我？」並說想留下對方內衣褲，是因為自己「還想聞她的味道」。

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原PO坦言，他自己知道這個請求聽起來很變態，「但是我好想她…」最後他也透露，女方拒絕他的要求，更讓他哀號，「她連我最後一點卑微的請求都不答應我…」，因此上來發文抱怨。

貼貼文一出，多數網友都看傻眼，「這會答應才不正常吧」、「嘔…我覺得有味道」、「你是片子看太多嗎？@@」、「是真的很變態。」但也有網友忍不住吐槽原PO，「這是不是偷收別人內衣褲合法化的理由啊？」、「你人這麽卑微，難怪你會被甩！」

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