2023兔年財運出爐！命理專家：「5生肖」準備賺大錢

▲再一個多月就將迎來2023年。（圖／pixabay）

圖文／CTWANT

2022年度即將進入尾聲，今年台灣股市與各項經濟表現，受到國內外環境影響，表現儘管不如預期，但大家即將迎接2023年新的一年，展望來年發展，你對自己財運運勢有何期許呢？台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙教授，從生肖角度分析了2023年財運，其中包括生肖屬鼠、牛、蛇、雞、豬等5生肖，未來財運表現都不錯，尤其屬牛者，農曆九月財運大發，可重點把握。

生肖鼠：財運4顆星

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建議多存點錢不要亂花，記得職場上要和人相互配合不要太堅持己見讓人覺得難相處，雖然也不需要左右逢和，但適時的換位思考很重要。財運穩中有升，利於守財，可趁機加強財務整理。將事業的重點放在專業技術的研發上，可帶來財力，另外利於將資金回籠，最忌金融短線投機，建議保留現金財力，過去投資可變現入袋為安。

生肖牛：財運5顆星

需要順應時勢做出相對應的調整，就能適應大環境，甚至能讓人生更上一層樓有所突破。如果從年初到現在的財富毫無起色，可能是太保守謹慎。要調整理財策略了，敢嘗試，才越容易得財。但也絕不可貪多，以免失去控制。農曆九月財運大發，可重點把握。

生肖虎：財運3顆星

財運超好，正財、偏財兩旺，遇到問題主動求援也容易有貴人出手相助，只要張大眼睛分清誰是小人誰是貴人。事業收入能創新高，利於兼差賺外快，偏財是來自天外飛來一筆為數不小的意外財，但超大的消費欲，守不守得住就要看自己的欲望節制力。

生肖兔：財運2顆星

事務繁忙難免出點小紕漏，要更細心一點就能逢凶化吉，重點就是保財，要避免高風險的投資項目，尤其要小心農曆九月金錢陷阱層出不窮。建議將錢存進銀行。上班族則因各種人情開支而節餘不易。要懂得立場對調換位思考，不適合墨守成規，要因應時勢做出調整。

生肖龍：財運3顆星

財富增長不易，尤其進入秋季之後，有壓力或是有志不能伸的感覺，其實調整一下心態換個方向思考。突發性開銷會特別多，千萬別四處借債，撐到年底財運就會開朗許多。

生肖蛇：財運4顆星

不適合冒險投資，只要低調做人就能逢凶化吉，職場上也不適合太大聲說話，還是和職場同事保持友善相處，才不會身犯險境。想要增加財富，可在智慧財上多下功夫，運用創意、靈感、謀略賺錢。生意人在交易買賣上要留意與消費者認知上的誤差，以免鬧糾紛。

生肖馬：財運2顆星

要懂得借力使力，不適合一個人單打獨鬥或是自己忙死自己，需要的時候還是要尋求援手或是傾聽他人意見，避免太高調或是太自我惹人嫌。採取穩健的方式，錢財進賬雖然緩慢但可避免破財。

生肖羊：財運3顆星

不適合冒險進場投資，穩紮穩打把工作打好基礎細心行事比較好。金錢與人緣、社交廣度亦有密不可分的關係，若想開啟其他錢脈，要塑造好形象、贏得好人緣，知識與體力只能帶來平盤收益。

生肖猴：財運2顆星

有望展翅高飛迎來升官加薪的好運勢，這半年財富增加的關鍵會在於意志力，意志堅強且有行動的人，定可達成得財心願，意志薄弱者則取財無望。下半年財運相較上半年有好轉，尤其農曆十二月會是全年財運的高點。配偶或父母會是最大的貴人。

生肖雞：財運4顆星

運勢受沖太歲的影響而動蕩難穩，各種危機陷阱正在伺機入侵，安分地做好自己的工作、生意，不借出錢財，才是最明智的選擇。以此運勢來看，只要不虧就是最大的贏。

生肖狗：財運3顆星

打好基礎累積實力，不適合靠偏財累積錢財，多建立正財以及開源會比較穩妥，另外也要注意身心靈保養，不要太操勞。切忌做出違法之事。不過份的貪財還可，但絕不可貪色。上半年比較辛苦也累積很大的壓力，但下半年運勢會逐漸平順回升，有望收成一些不錯的成績。

生肖豬：財運4顆星

進財穩定，進帳多是正財所得，只有努力工作才會有相應回報，千萬別有孤注一擲的想法。與官場打交道要小心，以免被過河拆橋，賠了夫人又折兵。農曆十一月注意破財，出門要留意財物安全。在事業上可突破，只要與人為和，業績長紅不是夢，要好好把握時機。

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