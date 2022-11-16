　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2023兔年財運出爐！命理專家：「5生肖」準備賺大錢

▲▼ 過年,除夕,春聯,福字,新年 。（示意圖／pixabay）

▲再一個多月就將迎來2023年。（圖／pixabay）

圖文／CTWANT

2022年度即將進入尾聲，今年台灣股市與各項經濟表現，受到國內外環境影響，表現儘管不如預期，但大家即將迎接2023年新的一年，展望來年發展，你對自己財運運勢有何期許呢？台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙教授，從生肖角度分析了2023年財運，其中包括生肖屬鼠、牛、蛇、雞、豬等5生肖，未來財運表現都不錯，尤其屬牛者，農曆九月財運大發，可重點把握。

生肖鼠：財運4顆星

[廣告]請繼續往下閱讀...

建議多存點錢不要亂花，記得職場上要和人相互配合不要太堅持己見讓人覺得難相處，雖然也不需要左右逢和，但適時的換位思考很重要。財運穩中有升，利於守財，可趁機加強財務整理。將事業的重點放在專業技術的研發上，可帶來財力，另外利於將資金回籠，最忌金融短線投機，建議保留現金財力，過去投資可變現入袋為安。

生肖牛：財運5顆星

需要順應時勢做出相對應的調整，就能適應大環境，甚至能讓人生更上一層樓有所突破。如果從年初到現在的財富毫無起色，可能是太保守謹慎。要調整理財策略了，敢嘗試，才越容易得財。但也絕不可貪多，以免失去控制。農曆九月財運大發，可重點把握。

生肖虎：財運3顆星

財運超好，正財、偏財兩旺，遇到問題主動求援也容易有貴人出手相助，只要張大眼睛分清誰是小人誰是貴人。事業收入能創新高，利於兼差賺外快，偏財是來自天外飛來一筆為數不小的意外財，但超大的消費欲，守不守得住就要看自己的欲望節制力。

生肖兔：財運2顆星

事務繁忙難免出點小紕漏，要更細心一點就能逢凶化吉，重點就是保財，要避免高風險的投資項目，尤其要小心農曆九月金錢陷阱層出不窮。建議將錢存進銀行。上班族則因各種人情開支而節餘不易。要懂得立場對調換位思考，不適合墨守成規，要因應時勢做出調整。

生肖龍：財運3顆星

財富增長不易，尤其進入秋季之後，有壓力或是有志不能伸的感覺，其實調整一下心態換個方向思考。突發性開銷會特別多，千萬別四處借債，撐到年底財運就會開朗許多。

生肖蛇：財運4顆星

不適合冒險投資，只要低調做人就能逢凶化吉，職場上也不適合太大聲說話，還是和職場同事保持友善相處，才不會身犯險境。想要增加財富，可在智慧財上多下功夫，運用創意、靈感、謀略賺錢。生意人在交易買賣上要留意與消費者認知上的誤差，以免鬧糾紛。

生肖馬：財運2顆星

要懂得借力使力，不適合一個人單打獨鬥或是自己忙死自己，需要的時候還是要尋求援手或是傾聽他人意見，避免太高調或是太自我惹人嫌。採取穩健的方式，錢財進賬雖然緩慢但可避免破財。

生肖羊：財運3顆星

不適合冒險進場投資，穩紮穩打把工作打好基礎細心行事比較好。金錢與人緣、社交廣度亦有密不可分的關係，若想開啟其他錢脈，要塑造好形象、贏得好人緣，知識與體力只能帶來平盤收益。

生肖猴：財運2顆星

有望展翅高飛迎來升官加薪的好運勢，這半年財富增加的關鍵會在於意志力，意志堅強且有行動的人，定可達成得財心願，意志薄弱者則取財無望。下半年財運相較上半年有好轉，尤其農曆十二月會是全年財運的高點。配偶或父母會是最大的貴人。

生肖雞：財運4顆星

運勢受沖太歲的影響而動蕩難穩，各種危機陷阱正在伺機入侵，安分地做好自己的工作、生意，不借出錢財，才是最明智的選擇。以此運勢來看，只要不虧就是最大的贏。

生肖狗：財運3顆星

打好基礎累積實力，不適合靠偏財累積錢財，多建立正財以及開源會比較穩妥，另外也要注意身心靈保養，不要太操勞。切忌做出違法之事。不過份的貪財還可，但絕不可貪色。上半年比較辛苦也累積很大的壓力，但下半年運勢會逐漸平順回升，有望收成一些不錯的成績。

生肖豬：財運4顆星

進財穩定，進帳多是正財所得，只有努力工作才會有相應回報，千萬別有孤注一擲的想法。與官場打交道要小心，以免被過河拆橋，賠了夫人又折兵。農曆十一月注意破財，出門要留意財物安全。在事業上可突破，只要與人為和，業績長紅不是夢，要好好把握時機。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

一包只要11元►東風極柔「150抽」衛生紙快來搶原價$1399　限時↘$799

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力　讓愛貓愛犬健康好靈活　限時↘$399

延伸閱讀
台北市長「3大奇葩候選人」金句連發：義父是關聖帝君、選錯2023全家死光光
美國旅台正妹還沒嫁　母親開女婿條件「生27個孫子」
老婦沒減速車縫間直線騎行　精準閃避尾車「直撞車陣中」

►「公主洗髮泡泡」3瓶811元！洗出夢幻秀髮就靠它

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
快訊／館長猛批國體大球場　雲豹突聲明：魔獸非館長品牌代言人
FTX垮台「幣圈風暴」還在燒！　這間公司準備破產
獨／錢帥君男友「第3招待所」曝！　羅志祥也是座上賓
前民眾黨員衝北機站遞資料！　高虹安駁：從沒當過我助理
法院認證「回捐薪水」！高雄最年輕女議員助理　實領25K涉偽證
林口隨機砍人！　25歲女走出百貨被猛擊頭部
民眾黨5立委捐人頭助理？　柯文哲「一路臭臉」怒嗆：沒有這些事

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

網傳「選舉戴手套防疫違法，會成為廢票」　中選會出面駁斥

夜市買大陸「超夯1零食」　才一口就辣哭！她嚇到：直接丟了

快訊／對流狂炸雨彈升級！氣象局發「豪雨特報」3大雨區出爐

華航奪「全球企業永續獎」4大獎項　連9年拿下這一大獎

關愛生命　台南水雉生態教育園區加裝護籬　

2023兔年財運出爐！命理專家：「5生肖」準備賺大錢

魔獸來台趴趴走「都沒戴口罩」　王必勝：必要時通知球團遵守規定

突換iPhone14！閨蜜驚吐「主管臥室好刺激」　她傻：男友要求婚了

年底大型活動多「口罩令謹慎評估」　王必勝：最快11月底戶外免戴

專家估月底爆BQ.1疫情「單日3萬例」　王必勝：疫情會有起伏

魔獸吃夜市美食狂點頭　一聽是雞屁股：OH！SHXT

東西放防水袋游回家！　瑞士人的「下班日常」

張韶涵男助理亂買化妝品！　「假睫毛2hr卸不掉」崩潰哭

網紅開2千萬超跑做外送！　阿姨聽他喊虧錢：做爽的？

直擊阿堂鹹粥繁複作法 凌晨4點挑刺、老雞熬湯

苗栗弱勢清潔工選里長　「看不慣有人比我智障」

桃園誦經師父強拉進死角！ 葬儀社女員工求救Siri逃跑

男友出菜端巨無霸湯鍋　咖哩驚人份量她看傻...

為魔獸霍華德強化核心、有氧　雲豹體能教練製「專屬菜單」

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

網傳「選舉戴手套防疫違法，會成為廢票」　中選會出面駁斥

夜市買大陸「超夯1零食」　才一口就辣哭！她嚇到：直接丟了

快訊／對流狂炸雨彈升級！氣象局發「豪雨特報」3大雨區出爐

華航奪「全球企業永續獎」4大獎項　連9年拿下這一大獎

關愛生命　台南水雉生態教育園區加裝護籬　

2023兔年財運出爐！命理專家：「5生肖」準備賺大錢

魔獸來台趴趴走「都沒戴口罩」　王必勝：必要時通知球團遵守規定

突換iPhone14！閨蜜驚吐「主管臥室好刺激」　她傻：男友要求婚了

年底大型活動多「口罩令謹慎評估」　王必勝：最快11月底戶外免戴

專家估月底爆BQ.1疫情「單日3萬例」　王必勝：疫情會有起伏

加薪潮來了！漢來美食調薪幅度上看33%、路易莎加薪千元

快訊／你的「魔獸超人」上線了　霍華德升空爆扣誓奪冠

比較林智堅論文、高虹安資策會爭議　他曝發文數差距網大驚

不只葉克膜！台大新型循環輔助系統　完成全台首2例高風險複雜心導管

小陳其邁＋小陳菊加持　「邁盟」合體現任議員誓言議會過半

高虹安是面照妖鏡　照出民進黨的貪與惡

外送發現「店家崩潰公告」紅筆劃掉這串字　他笑歪：看來貓崩潰了

華航9度蟬聯企業永續獎　喜奪四大獎獲最高榮譽肯定

屁貓太難溝通！　奇葩飼主換「虎斑大腳交」假裝同類：我是你親媽

謝忻壓力太大看婦產科！一聽「醫生關心提問」尷尬了：求心理陰影面積

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

生活熱門新聞

91歲嬤長7公分巨角！仙界轉診單指定仁醫救她

台南牛肉麵10人吃2270元走光　老闆傻眼尋人

立冬後轉運！財神偏愛「這生肖」

爸幫國中孩子請假　老師要求看身分證

一家5口全身癢爆揪團就醫　醫驚：蟲蟲在皮膚挖地道

一人領1200元！18歲「文化成年禮」明年3月上路　可買書看電影

大雨特報縣市曝　下波變天雨區擴大

「男友約砲20人」她啪完痛哭：以為讀最高學府不會亂來

衛福部「高樓太多」釀青少年自殺　社工驚嚇

店員揭密麥當勞5激省點法！3元升級薯條、飲料

好市多1物特價「阿姨打5通電話團購」！妹子也買了

衛福部：青少年自殺率增加　因台灣高樓多

「講這3字的都是老人！」　一票不改口

孕婦黑血噴臉　台大醫急開刀：這下慘了

更多熱門

相關新聞

人妻訴苦閨蜜遭罵「就離婚啊」　網：案情不單純

人妻訴苦閨蜜遭罵「就離婚啊」　網：案情不單純

夫妻或情侶之間偶有爭吵，難免都會想找閨蜜或兄弟抱怨抒發一下。不過卻有一名網友表示，自己每次因夫妻吵架找閨蜜訴苦，都不會得到安慰，閨蜜反而還會責怪她，讓原PO相當傻眼，「連普通朋友都會挺我」。更誇張的是，老公甚至還會主動打給閨蜜抱怨，也讓網友直呼「案情不單純」。

女友變心！他求留內衣褲「還想聞」網全看傻

女友變心！他求留內衣褲「還想聞」網全看傻

「高樓太多」致自殺率升高　網傻眼：浮屍多因環海

「高樓太多」致自殺率升高　網傻眼：浮屍多因環海

直擊吳慷仁「坐路邊吃便當」！

直擊吳慷仁「坐路邊吃便當」！

富豪尪心臟病逝「留1145億遺產」！59歲女星拒接手

富豪尪心臟病逝「留1145億遺產」！59歲女星拒接手

關鍵字：

周刊王楊登嵙2023年財運

讀者迴響

熱門新聞

第一代鳳梨哥哥驟逝！　親弟哀痛證實

《全明星》2宮鬥內幕！林玉書遭女隊友霸凌趕離場

林玉書爆被《全明星》女隊友排擠！

91歲嬤長7公分巨角！仙界轉診單指定仁醫救她

大咖金曲歌后「車內激情天王男偶像」全被拍！4線索揭秘

「永和IU」陳紫渝緊貼合照曝光　男主角激似爆哥

阿嬤電話求救：家裡有蛇　孝孫見本尊傻眼

逢甲「劈9女教授」狂言：高學歷把妹很Easy　獵艷限定1條件

透天厝沒人住「鄰居車輪流停免費」！1招擊退有效

錢帥君神隱10年變億萬貴婦！男友洗錢逃亡

正妹嫁大12歲舅舅　「8年生3孩」現況曝

組渣男群組教戰外遇　知名教授偷吃9女趕妻小出門

點1980元牛肉麵吃完就走　客人致電老闆了

富豪尪心臟病逝「留1145億遺產」！59歲女星拒接手

老牌LED廠新世紀　宣布破產

更多

最夯影音

更多
魔獸吃夜市美食狂點頭　一聽是雞屁股：OH！SHXT

魔獸吃夜市美食狂點頭　一聽是雞屁股：OH！SHXT
東西放防水袋游回家！　瑞士人的「下班日常」

東西放防水袋游回家！　瑞士人的「下班日常」

張韶涵男助理亂買化妝品！　「假睫毛2hr卸不掉」崩潰哭

張韶涵男助理亂買化妝品！　「假睫毛2hr卸不掉」崩潰哭

網紅開2千萬超跑做外送！　阿姨聽他喊虧錢：做爽的？

網紅開2千萬超跑做外送！　阿姨聽他喊虧錢：做爽的？

直擊阿堂鹹粥繁複作法 凌晨4點挑刺、老雞熬湯

直擊阿堂鹹粥繁複作法 凌晨4點挑刺、老雞熬湯

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面