　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國軍禁用陸製無人機　國台辦：民進黨當局心中有鬼、腦子有病

▲▼ 大陸國台辦發言人馬曉光。（2022.11.16） 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦發言人馬曉光 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

今年台灣國慶晚會舉行無人機表演，被國民黨爆料是大陸製產品，引起爭議。行政院長蘇貞昌在第一時間就下令調查，國防部長邱國正也指出，按照軍方規不能用大陸製品，必須保密把關，不排除陸製「零件」都要查驗。實際上，台灣許多民眾長期購買大陸無人機，外界認為又是雙標政策。對此，大陸國台辦發言人馬曉光今(16日)痛批，民進黨帶著有色眼鏡「封殺禁用」，說明是「心中有鬼、腦子有病」。

馬曉光說，之前高雄跨年晚會上的無人機表演，也曾出現過相似的一齣鬧劇。從「台灣之光」到「徹查封殺」的大反轉不能不說是一種諷刺。

馬曉光指出，大陸無人機產業居全球領先水平，台灣各界採購大陸無人機是很正常的事情。民進黨當局卻總是帶著有色眼鏡看待，動輒搞「封殺禁用」，說明他們「心中有鬼、腦子有病」。

▲裴洛西訪台讓台海的緊張局勢再次升級。（示意圖／路透）

▲美雙方在本月簽署「長城預警雷達系統」第三階段。（示意圖／路透）

另外有媒體提問，台灣國防部公佈台美雙方在本月簽署「長城預警雷達系統」第三階段，後續維持案美方會提供5年後勤支援服務，有助於協防大陸方面威脅。

馬曉光表示，「157億台幣用來改善民生發展經濟，難道不比白白奉送給美國人強嗎？」民進黨當局應該清楚，謀獨挑釁沒有出路，企圖依賴外部勢力，「以武謀獨」只會進一步加速自身滅亡。

他強調，「想要緩和兩岸關係穩定台海局勢的誠意啊，要回到『九二共識』上面，生死別無他途。」

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
快訊／《全明星》變宮鬥？　隊長壯壯經紀人回應了
保時捷911信義區撞公車！車頭全毀插進底盤　駕駛酒測出爐慘了
大咖金曲歌后「車內激情天王男偶像」全被拍！　4線索揭秘
台南牛肉麵「10人吃2270元」全走光　客人找到了
快訊／計程車喊漲！　起跳價100元
露營一半封城！　他們「野外求生22天」偷菜活下來
快訊／總統府發言人確診　蔡英文健康狀況曝
「講這3字的都是老人！」　一票不改口：我就幼稚
曾雅蘭驚吐21年婚姻內幕！　小S傻眼：妳幹嘛不離婚

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

超尷尬！黃珊珊、陳時中2發言人互贈新書　狂喊「謝謝」邀參觀競總

雲林現「票投張麗善就是支持習近平」布條　競總：別販賣亡國感

彰化縣長候選人「政見會帶劍上台要斬妖除魔」　砲轟藍綠騙選票　

助理幫聯繫黨團「藍綠都有」　邱臣遠：要求民進黨團公布相關助理費

醫師候選人送鼻腔清洗器...賄選起訴　檢追來源：淘寶蝦皮買來的

國軍今偵獲16架次共機　「無人機＋戰機」共5架次飛越海峽中線

PO文已奉獻屏東一生　縣長候選人蘇清泉籲選民「一起改變屏東」

快訊／蔡英文辦公室主任張惇涵確診　親曝總統目前健康狀況

蔣萬安妻拜票DAY2！幕僚「護肚」避碰撞　攤商送「收涎餅」祝順產

選舉公報出包！竟把候選人號次搞錯　恐干擾民眾投票惹議

魔獸吃夜市美食狂點頭　一聽是雞屁股：OH！SHXT

東西放防水袋游回家！　瑞士人的「下班日常」

張韶涵男助理亂買化妝品！　「假睫毛2hr卸不掉」崩潰哭

網紅開2千萬超跑做外送！　阿姨聽他喊虧錢：做爽的？

直擊阿堂鹹粥繁複作法 凌晨4點挑刺、老雞熬湯

苗栗弱勢清潔工選里長　「看不慣有人比我智障」

桃園誦經師父強拉進死角！ 葬儀社女員工求救Siri逃跑

為魔獸霍華德強化核心、有氧　雲豹體能教練製「專屬菜單」

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

柴犬換毛期「綿羊是你？」　寵物美容每梳一下全是毛

超尷尬！黃珊珊、陳時中2發言人互贈新書　狂喊「謝謝」邀參觀競總

雲林現「票投張麗善就是支持習近平」布條　競總：別販賣亡國感

彰化縣長候選人「政見會帶劍上台要斬妖除魔」　砲轟藍綠騙選票　

助理幫聯繫黨團「藍綠都有」　邱臣遠：要求民進黨團公布相關助理費

醫師候選人送鼻腔清洗器...賄選起訴　檢追來源：淘寶蝦皮買來的

國軍今偵獲16架次共機　「無人機＋戰機」共5架次飛越海峽中線

PO文已奉獻屏東一生　縣長候選人蘇清泉籲選民「一起改變屏東」

快訊／蔡英文辦公室主任張惇涵確診　親曝總統目前健康狀況

蔣萬安妻拜票DAY2！幕僚「護肚」避碰撞　攤商送「收涎餅」祝順產

選舉公報出包！竟把候選人號次搞錯　恐干擾民眾投票惹議

需求放緩、訂單減少　製造業增逾700人放無薪假

歐德集團百林計畫前進南投　溪頭種下150棵台灣原生肖楠

林玉書遭爆被《全明星》女隊員排擠　隊長壯壯經紀人發聲：不敢苟同

台東男流浪到高雄...超商偷錢當生活費　愛心捐款箱整個搬走

保時捷911信義區撞公車！車頭全毀卡底盤　駕駛酒測出爐慘了

溫妮中空「辣洩深溝腹肌」！　狂練舞2小時喊：超崩潰

超尷尬！黃珊珊、陳時中2發言人互贈新書　狂喊「謝謝」邀參觀競總

空姐送餐遭猥褻！噁男「手伸裙下」狂摸私處　全機緊急迫降

新莊男飯局與人口角　竟遭8煞尾隨毆打擄走！蒙眼丟包宜蘭

飛彈轟進波蘭釀2死！G7、北約承諾支持調查　譴責俄國野蠻攻擊

不要菜梗！天竺鼠直接「呸掉」露出鄙視跩臉...網笑瘋：好機車

政治熱門新聞

桃園老里長幫站台　接過竹籃3秒竟仰倒仙逝

竹女竹中模擬投票「高虹安輾壓」　慘被網友出征　

陳時中自曝必看NBA　號次12號「我要蹭一下魔獸熱度」

妻在徐耀昌餐會被請出場　徐定楨：不捨與愧疚

台北市長3奇葩候選人　他嗆：選錯全家死光

蔡阿嘎評她北市第1美！最年輕里長參選人李品君談政見

快訊／蔡英文辦公室主任張惇涵確診　親曝總統目前健康狀況

高虹安助理費爭議　前助理曝5立委都有

角逐台北市長！這位候選人「最高學歷只有幼稚園」

25歲室內設計師選里長　親曝沒人搭理她的原因

快訊／喊辭立委5天仍未交辭職信？　蔣萬安競辦：明天就會完成流程

陳時中：選舉「入魔」不值得　曝太太這樣鼓勵

正妹參選里長！政見竟包含招商迪士尼

遭爆「民眾黨5立委捐人頭助理」　黨團凌晨緊急聲明駁斥

更多熱門

相關新聞

往返兩岸新規定18日開始

往返兩岸新規定18日開始

日前大陸公布進一步優化新冠肺炎疫情防控措施，不少台商擔憂目前兩岸來往只有4個航點，航班數量較少，隨著台灣政府開放邊境後，來往兩岸民眾只會越來越多。外界關心除了恢復「小三通」航班，也希望大陸考慮逐步恢復航點，增加航班？對此，大陸國台辦馬曉光今（16日）表示，不管是「小三通」或是兩岸航班、航點都是民進黨單方面取消，如今說要恢復兩岸人員交流，已經聽無數次，始終是「只聞樓梯響，不見人下來」。

習拜會釋放何訊號？　國台辦回應

習拜會釋放何訊號？　國台辦回應

國台辦：若團團還需協助將繼續提供支持

國台辦：若團團還需協助將繼續提供支持

習拜會劃「台海問題」是紅線　國台辦回應

習拜會劃「台海問題」是紅線　國台辦回應

無人機國家隊全是陸製惹議！　王育敏轟：翁章梁不用負責嗎？

無人機國家隊全是陸製惹議！　王育敏轟：翁章梁不用負責嗎？

關鍵字：

無人機國台辦

讀者迴響

熱門新聞

91歲嬤長7公分巨角！仙界轉診單指定仁醫救她

《全明星》2宮鬥內幕！林玉書遭女隊友霸凌趕離場

林玉書爆被《全明星》女隊友排擠！

阿嬤電話求救：家裡有蛇　孝孫見本尊傻眼

組渣男群組教戰外遇　知名教授偷吃9女趕妻小出門

正妹嫁大12歲舅舅　「8年生3孩」現況曝

透天厝沒人住「鄰居車輪流停免費」！1招擊退有效

富豪尪心臟病逝「留1145億遺產」！59歲女星拒接手

老牌LED廠新世紀　宣布破產

逢甲「劈9女教授」狂言：高學歷把妹很Easy　獵艷限定1條件

「永和IU」陳紫渝緊貼合照曝光　男主角激似爆哥

快訊／金馬知名導演張志勇離世！

台南牛肉麵10人吃2270元走光　老闆傻眼尋人

錢帥君神隱10年變億萬貴婦！男友洗錢逃亡

6豬仔遭囚新竹　他衝派出所救了所有人

更多

最夯影音

更多
魔獸吃夜市美食狂點頭　一聽是雞屁股：OH！SHXT

魔獸吃夜市美食狂點頭　一聽是雞屁股：OH！SHXT
東西放防水袋游回家！　瑞士人的「下班日常」

東西放防水袋游回家！　瑞士人的「下班日常」

張韶涵男助理亂買化妝品！　「假睫毛2hr卸不掉」崩潰哭

張韶涵男助理亂買化妝品！　「假睫毛2hr卸不掉」崩潰哭

網紅開2千萬超跑做外送！　阿姨聽他喊虧錢：做爽的？

網紅開2千萬超跑做外送！　阿姨聽他喊虧錢：做爽的？

直擊阿堂鹹粥繁複作法 凌晨4點挑刺、老雞熬湯

直擊阿堂鹹粥繁複作法 凌晨4點挑刺、老雞熬湯

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面