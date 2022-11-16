國軍禁用陸製無人機　國台辦：民進黨當局心中有鬼、腦子有病

▲大陸國台辦發言人馬曉光 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

今年台灣國慶晚會舉行無人機表演，被國民黨爆料是大陸製產品，引起爭議。行政院長蘇貞昌在第一時間就下令調查，國防部長邱國正也指出，按照軍方規不能用大陸製品，必須保密把關，不排除陸製「零件」都要查驗。實際上，台灣許多民眾長期購買大陸無人機，外界認為又是雙標政策。對此，大陸國台辦發言人馬曉光今(16日)痛批，民進黨帶著有色眼鏡「封殺禁用」，說明是「心中有鬼、腦子有病」。

馬曉光說，之前高雄跨年晚會上的無人機表演，也曾出現過相似的一齣鬧劇。從「台灣之光」到「徹查封殺」的大反轉不能不說是一種諷刺。

馬曉光指出，大陸無人機產業居全球領先水平，台灣各界採購大陸無人機是很正常的事情。民進黨當局卻總是帶著有色眼鏡看待，動輒搞「封殺禁用」，說明他們「心中有鬼、腦子有病」。

▲美雙方在本月簽署「長城預警雷達系統」第三階段。（示意圖／路透）

另外有媒體提問，台灣國防部公佈台美雙方在本月簽署「長城預警雷達系統」第三階段，後續維持案美方會提供5年後勤支援服務，有助於協防大陸方面威脅。

馬曉光表示，「157億台幣用來改善民生發展經濟，難道不比白白奉送給美國人強嗎？」民進黨當局應該清楚，謀獨挑釁沒有出路，企圖依賴外部勢力，「以武謀獨」只會進一步加速自身滅亡。

他強調，「想要緩和兩岸關係穩定台海局勢的誠意啊，要回到『九二共識』上面，生死別無他途。」