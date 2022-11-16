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大陸 大陸焦點 特派現場

陸貓熊專家返四川！　國台辦：若還需協助「將一如既往提供支持」

大陸專家探視大貓熊團團。（圖／台北市立動物園提供）

▲大陸專家探視大貓熊團團。（圖／台北市立動物園提供）

記者蔡儀潔-任以芳/台北、北京連線報導

中國大熊貓保護研究中心的兩位專家吳虹林先生和魏明先生，在7日搭機返回四川臥龍。對此，國台辦今（16）早表示，如果後期還需要大陸專家協助治療和護理，「我們將一如既往提供支持和幫助。」

▲▼大陸國台辦發言人馬曉光（2022.10.26) 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／記者任以芳攝）

國台辦新聞發言人馬曉光在例行記者會上指出，大陸專家在台期間，根據前期檢查結果等提出針對性治療和護理方案建議，與台北專家團隊進行深入交流，令人欣慰的是，團團的採食情況、精神狀態、走路姿態都有所改善，連續正常走路時間也在不斷增加。

馬曉光表示，鑒於團團身體狀況暫不再適合麻醉和侵入性檢查，且團團身體狀況不斷向好，因此兩岸專家達成共識，未來一段時間繼續採取紓緩治療的方式，同時根據病情實時調整方案，爭取達到更好治療效果。

馬曉光指出，大陸專家將繼續和台北專家團隊保持密切溝通，實時提供建議和幫助，如果後期還需要大陸專家協助治療和護理，「我們將一如既往提供支持和幫助。」

馬曉光最後說，團團和圓圓從四川到台灣安家已經14年，生了一對可愛的寶寶，一家深受台灣同胞的喜愛，這次團團生病大家都很牽掛，兩岸同胞透過不同方式表達了關懷和祝福，希望團團可以戰勝病情、早日康復。

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