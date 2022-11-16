痛批民進黨政治操弄「小三通」　國台辦：恢復兩岸通航陸方沒障礙

▲ 廈門五通碼頭現場，大陸小三通客運船「訊安」定期檢修，隨時復航 。（圖／廈門台商會提供）

記者任以芳／北京報導

「小三通」客運因疫情停擺近三年遲遲未開放，加上兩岸目前只有4個航點，航班也很少，外界期盼是否隨著疫情放緩可以逐步開放？大陸國台辦發言人馬曉光今（16日）指出，「解鈴還須繫鈴人」，恢復兩岸「小三通」以及其他航點航班，大陸方面沒有障礙，重點是民進黨要撤出自己設置的障礙。

廈門昨（15）日安排廈門「小三通」五通碼頭以及船公司開放採訪，根據現場曝光畫面，不管是碼頭設備、通關檢疫等流程都是準備好的狀態。即使兩岸「小三通」客運被暫停，疫情期間雙邊進、出口貨物正常運轉，2022年至今完成424個航次，吞吐量6603標箱。大陸「小三通」業者受訪時也說，金廈碼頭所有準備工作就緒，就等台灣方面儘快同意恢復「小三通」客運。

馬曉光首先介紹，昨天部分在閩台台胞和台灣記者前往廈門五通碼頭和航運公司參觀採訪，也聽取業主心聲和反應。但眾所周知，2020年2月民進黨當局以疫情防控為由‌‌，單方面中斷福建沿海與金門馬組地區的直接往來，嚴重影響兩岸人員交流，‌‌特別是閩台民眾往來。

▲大陸國台辦發言人馬曉光 。（圖／記者任以芳攝）

他進一步指出，「解鈴還須繫鈴人」，這是民進黨當局單方面的責任，‌‌恢復時卻要求雙方進行官方溝通，讓人懷疑這是一種政治操弄，‌‌為拖延恢復而製造藉口、甩大鍋。‌

馬曉光表示，「我願再次強調，恢復福建沿海與金門、馬祖地區的直接往來，大陸方面沒有任何障礙，相信兩岸相關業者也沒有任何障礙。」它已形成一套行之有效的成熟規範、做法。只要民進黨當局撤除自己設置的障礙，兩岸相關業者就可以根據兩岸民眾實際需求處理航班等具體問題，金廈兩地通航就可以恢復正常。如果民進黨當局真正體恤島內民眾，就盡快拿出取消人為限制的行動，不要再損害兩岸同胞特別是金門、馬祖同胞的切身利益。

最後他再次強調，我們一貫鼓勵兩岸人員往來，在各自做好疫情防控的情況下，兩岸人員往來沒有任何問題。只要民進黨當局把障礙撤除，我們樂見兩岸航點、航線能夠逐漸地擴大和恢復。