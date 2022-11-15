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國際咖啡展將開展　台東縣府邀業者進駐「精品咖啡咖啡館」

▲東縣府邀業者18日進駐「2022台東精品咖啡暨全國精品咖啡館」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣府邀業者18日進駐「2022台東精品咖啡暨全國精品咖啡館」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「2022台灣國際咖啡展」於18日至21日在台北南港展覽館N區804盛大登場，台東縣政府攜手在地咖啡業者一同參與全國咖啡盛會，並舉辦「2022台東精品咖啡暨全國精品咖啡館」及推出「太平洋左岸台東咖啡產業暨品牌形象館」，滿足全國咖啡愛好者期望。

縣長饒慶鈴表示，台東受益於得天獨厚的天然條件，咖啡品質良好不輸國外，且種植面積約143公頃，全國排名第3，質量俱佳，無論是南迴、縱谷或東海岸等咖啡農友皆持續精進種植技術，形塑在地風味特色，縣府也以打造「太平洋左岸台東咖啡」品牌，結合「慢經濟」，建構出太平洋左岸咖啡慢文化。

農業處指出，「2022台東精品咖啡暨全國精品咖啡館」設計一系列好喝又好玩活動，例如「讓願望起『啡』」，民眾只要領取咖啡果實圖案的許願貼紙，貼到咖啡許願樹上，完成拍照打卡，粉絲專頁按讚，並Hashtag#2022台東精品咖啡，即可獲得精美限定禮品！或參加「來杯以我命名的咖啡吧」，只要在展場中購買咖啡，就有機會獲得限量咖啡特調體驗券 (每日限量30張)，此外，單筆消費達到指定金額800元，即有機會抽到市值超過2千元超值精美好禮。

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