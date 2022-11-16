獨／錢帥君男友「第3招待所」曝！羅志祥是座上賓　經紀人回應了

▲亞洲天王羅志祥10月12日晚間曾到郭哲敏位於北市內湖的招待所與朋友聚餐。（圖／記者林敬旻攝）

記者張君豪／台北報導

警大校長陳檡文曾接受江湖聞人林秉文招待，出席北市信義區松勤路「88會所」飲宴被爆料後，名模錢帥君的神秘富商男友郭哲敏（綽號小明），也因涉及經營地下匯兌及跨國洗錢而潛逃美國浮出檯面，緊接著小明位於北市內湖區行愛路69號3樓的第2招待所「69會所」，再爆出中階警官上班打天九牌醜聞，《東森新媒體ETtoday》則獨家掌到最新內幕，小明在內湖區還有「第3招待所」。

消息來源指出，郭哲敏位於台北市內湖區行善路還有第3間高檔會所，經常有藝人、政商出沒，藝人小豬「亞洲天王」羅志祥在今年10月12日晚間，也受邀前「第3招待所」與新加坡友人聚餐，當時包含錢帥君、郭哲敏都在場作陪。

▲郭哲敏第三間招待所位於內湖行善路一代的高檔住宅，小豬羅志祥10月12日晚間曾到招待所聚餐。（圖／翻攝Google Maps）

《東森新媒體ETtoday》記者16日下午電訪羅志祥經紀人小霜求證，小霜回覆坦承「羅志祥當天有去、但他吃完飯就走了」，經紀人小霜回覆「該場所是朋友介紹給他，小豬不知道會所主人是誰，他只是受邀去吃飯，聚餐完後就先行離開，就是吃完飯打個招呼就走了」。

經紀人表示「小豬的新加坡要好朋友來台觀光，他受邀去吃個飯，在場有跟錢帥君打招呼，他到場才知現場有誰，連錢帥君老公郭哲敏，小豬是當天到場經過錢介紹才認識，飯局後因小豬還有工作活動就先離開」

消息來源也指出，當天錢帥君和羅志祥、郭哲敏等人都在行善路招待所內，當晚還有10多名黑衣人持棍棒闖入，疑似發生衝突；對於記者先向內湖警分局文德派出所查證，警方表示根據案件受理、警力派遣紀錄都沒顯示當時有民眾報案發生衝突，該招待所近期也未有民眾檢舉報案等相關查報記錄。

小豬經紀人小霜則澄清：當天小豬是去會所吃飯，才知道錢帥君、郭哲敏等人在場，他僅是去跟朋友吃飯打個招呼，短暫聚會後就離去，未有衝突發生，小豬相當納悶「為什麼吃個飯也要被爆料」。

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