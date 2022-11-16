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快訊／美官員爆：炸波蘭飛彈「烏克蘭射的」　本來想射俄軍飛彈

▲▼波蘭邊境村莊普熱沃多夫遭2枚飛彈攻擊，導致至少2人死亡。（圖／路透）

▲ 波蘭邊境村莊遭飛彈攻擊，導致至少2人死亡。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

波蘭邊境靠近烏克蘭的普熱沃多夫村（Przewodow）15日發生爆炸，造成2人死亡，華沙證實是俄製飛彈造成，責任歸屬有待釐清。3名匿名美國官員向《美聯社》披露，初步調查顯示，擊中波蘭的飛彈是烏克蘭軍隊向來襲的俄軍飛彈所發射。他們也提到，烏克蘭一直試圖防禦俄國對電力基礎設施的空襲。

烏俄在戰爭中皆使用俄製飛彈，在波蘭遇襲後雙雙撇清責任。美國總統拜登16日稍早在印尼峇里島和G7及北約領導人舉行緊急圓桌會議，會後受訪表示，這些飛彈不太可能來自俄羅斯境內，認為現在判斷飛彈是否來自俄國還為時過早，「有初步訊息反駁這種說法。在我們徹底調查之前，我不想這麼說。從彈道軌跡來看，飛彈不太可能是從俄國發射，但讓我們看下去吧。」

俄軍15日對烏克蘭全境發動開戰以來最猛烈空襲，波蘭邊境的爆炸被指是遭俄國流彈波及。俄國國防部透過Telegram聲明否認，指責這些指控是「蓄意挑釁」，目的是使局勢升級，「俄羅斯沒有對烏克蘭及波蘭邊境附近目標進行任何打擊。」

俄國官媒隨後援引軍事專家說法暗示，擊中波蘭的飛彈實際上是由烏軍發射。烏克蘭外交部長庫列巴對此則在推特發文指控，這是俄國的陰謀論，「任何人都不該相信或放大俄羅斯的大外宣。」

波蘭外交部則證實，一枚俄製飛彈於當地15日下午3時40分（台灣晚間10時40分）落入該國境內，造成普熱沃多夫村2人死亡。但總統杜達（Andrzej Duda）表示，目前沒有確切證據證明飛彈由誰發射。

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