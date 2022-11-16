民眾黨爆助理費爭議　林靜儀酸配額一樣「要考慮寄生蟲」

▲針對民眾黨助理費爭議，民進黨立委林靜儀16日在臉書發文表示，「不論黨團大小，助理都是一樣的額度和員額數」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

民眾黨新竹市長候選人高虹安助理費爭議延燒到該黨籍其他立委，三立政論節目「鄭知道了」15日有位自稱高虹安前助理的匿名人連線，指出高虹安的事情非個案，其實是民眾黨黨團內有一個內規，各委員辦公室必須捐出1名助理的配額，但實際上是在民眾黨立法院黨團或是智庫上班。對此爆料消息，具醫師背景的民進黨立委林靜儀16日就在臉書發文表示，委員可聘的公費助理，不論黨團大小，都是一樣的額度和員額數，如果沒有營養不良，「要考慮寄生蟲」，笑倒一票網友。

自稱高虹安前助理的匿名人聲稱，民眾黨5個委員辦公室都有類似情況，公督盟曾經因為所謂的寄生國會一事，扣民眾黨委員的點數，說他們不是優秀立委，其實就是源於民眾黨黨團「捐助理」的內規。

對此，林靜儀在臉書指出，根據立法院組織法和預算，委員公費助理和立法院公費助理有「公費助理費」和「黨團助理費」，是屬於二筆不一樣的預算，而委員可聘公費助理8至14人、黨團助理10至16人。她強調，「不論黨團大小，都是一樣的額度和員額數」。

林靜儀最後也祭出醫師專業分析，「臨床上，通常沒有營養不良、沒有大量失血，卻有不明原因的嚴重貧血，要考慮寄生蟲」此話一出吸引大批網友按讚及笑臉，大讚「林醫師專業一針見血」、「有沒有惡性腫瘤的可能」、「這根本吸血鬼了吧」。

針對相關爭議，民眾黨16日凌晨緊急發聲明澄清，每位立委均有助理負責和黨團辦公室溝通，負責聯繫相關立院工作、每月固定支薪等，並協助各委員會的議事運作。民眾黨立法院黨團總召邱臣遠也表示，政論節目的指控完全指虛烏有，民進黨要透過高虹安辦公室案件隔山打牛，影射其他民眾黨委員的問題，但這都不是事實。