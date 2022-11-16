保時捷911信義區撞公車！車頭全毀卡底盤　駕駛酒測出爐慘了

記者張君豪／台北報導

北市信義區1名男子16日10時10分許，駕駛著保時捷愛車行經松隆路352號前時，鄒姓駕駛（男性、42歲）開車軌跡偏移，撞上正在公車停靠區內上下乘客的公車，車頭陷入公車底盤內無法脫離，警方到場急召拖吊車來排除事故，所幸雙方駕駛及公車乘客均未受傷，警員對雙方進行酒測，發現酒測值為0.39mg/L，當場依公共危險罪將駕駛逮捕偵辦；鄒男被捕直稱上路前並未喝酒，但昨晚有應酬喝酒，警方懷疑宿醉釀禍。

▲鄒男駕駛經典保時捷911 Carrera轎跑車在信義區撞公車，涉嫌酒駕遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

據了解，撞到公車的保時捷轎跑車為carrera 911經典款，新車售價600萬起跳，信義警方秀出統計數據，光從今年1月1日至11月14日信義警方共取締酒後駕車306件，其中以深夜時段及午前時段的宿醉為多，宿醉酒駕同樣會影響駕車時的判斷力及反應速度。

警方提醒民眾：近期因天氣轉冷時有聚餐飲酒情形，若有飲酒或食用薑母鴨、羊肉爐等含有酒精成分的食品，須充分長時間休息，千萬不可自以為酒退，而發生宿醉駕車。

警方呼籲：酒駕違規處罰越來越重，民眾切勿以身試法，若發生事故無論肇因均將以公共危險罪送辦！另酒後除應「指定駕駛」、「酒後代駕預約」及「代客叫計程車」等方式安全返家，勿存僥倖心理吃上官司。

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