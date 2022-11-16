新莊男飯局與人口角　竟遭8煞尾隨毆打擄走！蒙眼丟包宜蘭

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區一名男子疑因日前飯局中酒後與人有糾紛，對方懷恨在心，趁他與女友返家到停車場時，與7名友人分乘2車尾隨堵人，先朝他噴灑辣叫水，再持球棒毆打，隨後將他們2人強擄上車，開至宜蘭頭城丟包路旁，男子與女友驚魂未定自行搭車回新北，警方獲報循線逮捕8人到案，全案依法送辦。

▲盧男在停車場被8人毆打強擄上車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

8日晚間10時許，22歲盧姓男子與20歲陳姓女友開車返回新莊區中港路停車場，遭到19歲劉男等8人分乘2車尾隨堵人，盧男才剛下車就被劉男噴灑辣椒水並持球棒毆打，盧男被打趴在地痛到爬行，眾人七手八腳強行拖他上車，女友也被押上車。

▼警方循線逮捕犯嫌，依法移送法辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）

2車直接開往宜蘭，過程中盧男被銬上手銬、矇上雙眼，還不斷被毆打，造成頭部多處鈍傷併撕裂傷、四肢及軀幹多處擦挫傷等傷，最後2人在頭城濱海路三段的超商被丟包，2人驚魂未定確定身處何處後，打電話請友人開車載回新莊，隨後到醫院驗傷並報警。警方獲報後，15日循線逮捕劉男等8人，依妨害自由、妨害秩序、傷害等罪移送偵辦。

▼警方循線逮捕犯嫌，依法移送法辦 。（圖／記者陳以昇攝）