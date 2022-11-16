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創歷年最佳成績！行政院動員會報業務訪評　花蓮獲頒優等殊耀

▲▼評鑑小組委員檢視縣府各項動員業務書面資料及實地抽訪。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

評鑑小組委員檢視縣府各項動員業務書面資料及實地抽訪。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

行政院動員會報日前公布「111年直轄市、縣（市）政府動員業務訪評成效報告」，花蓮縣政府榮獲「優等」殊榮，創下歷年最佳成績。縣長徐榛蔚感謝中央的肯定，並勉勵縣府團隊持續精進、全力以赴，動員工作「沒有最好、只有更好」，以成為國防及維護人民生命財產最堅實的後盾為目標。

▲▼評鑑小組委員檢視縣府各項動員業務書面資料及實地抽訪。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

動員業務訪評由行政院動員會報副執行秘書戴天鵬率中央各部會評鑑小組委員，檢視縣府各項動員業務書面資料及實地抽訪花蓮市自強國小防空避難設施、港天宮戰時收容避難處所、花蓮市第五聯里物資經濟動員配售站等三處所，縣府全體同仁均認真準備，詳實回應。

▲▼評鑑小組委員檢視縣府各項動員業務書面資料及實地抽訪。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

戴天鵬於訪評綜合座談給予優缺點說明及建議，並表示感謝縣府各項動員業務單位局處首長的重視，親自出席訪談會議，同時透過各單位書面資料與承辦人的詳細解說，清楚瞭解縣府年度作為及各項創新辦理內容。

評鑑小組委員特別針對下列各點嘉許縣府，1、推動無紙化電子資料供評，實踐環境永續。2、編制全民國防手冊，邀集十三鄉鎮市公所共同推廣。3、落實物力編管調查及運用多元管道宣導。其他如動員會報、人力動員、物資經濟動員、科技動員、交通動員與衛生動員等項目均獲得高度評價。

▲▼評鑑小組委員檢視縣府各項動員業務書面資料及實地抽訪。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

經評鑑小組審查，花蓮各面向均獲得高度肯定，榮獲優等殊榮。

徐榛蔚指出，動員準備業務隱而不顯，肩負保障人民生命財產安全的重責大任，藉由業務訪評及演訓評核，檢視縣府團隊整合動員能量，以利發揮總體戰力。烏俄戰爭爆發、兩岸情勢險峻，且全球氣候變遷，影響天候變化，因應國防及颱風地震等各項災害均需居安思危、未雨綢繆，以遂行救援與復原工作。

本次動員業務訪評是依據動員準備綱領規定每二年辦理一次，集結縣府民政處、行政暨研考處、建設處、教育處、觀光處、農業處、消防局、衛生局、環境保護局與警察局等10個局處及花蓮縣後備指揮部配合受評。

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