觀光局擬修法禁止遊覽車兜售商品　交長：不得強迫或未經旅客同意

記者李姿慧／台北報導

觀光局擬修法規定旅行業者未經旅客同意，不得向旅客兜售商品，等同導遊或領隊不得在遊覽車上叫賣或推銷商品，交長王國材今(11/16)出席立院時表示，遊覽車上常有強迫且不經乘客同意的推銷行為，草案規劃未經旅客同意不得有兜售行為，很多建議是旅行社建議，目前仍在討論中。

▲交通部長王國材。（圖／記者李姿慧攝）

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計程車駕駛人每月淨收入2.1萬元，比基本工資低，由於物價飆漲，車輛保養和油費成本高，北北基計程車資凍漲8年，讓計程車駕駛苦不堪言，計程車相關工會聯合向北市府提出調漲方案，跳票價將從70元漲至90元，調幅20元，該案北市府尚未審查。

交長王國材今(11/16)出席立法院交通委員會受訪時被問及此事，王國材表示，計程車費率為地方政府職權，計程車相關工會已跟北市交通局申請，地方政府會本於職權處理。

此外，觀光局擬修正發展觀光條例，草案規定在未經旅客同意前，旅行業者不得向旅客兜售商品，換言之，等於導遊、領隊等不得在遊覽車上叫賣商品。另草案也規劃，「除其他法令有規定者外」，非旅行業務不得經營下列業務，被解讀為將開放部分非旅行業者可經營業務，引發旅行業者不滿。

對此，王國材表示，這次對旅行業管理規則討論，主要是基於地方創生，以及遊覽車上有些強迫推銷、不經乘客同意銷售的干擾行為，修法規劃很多是旅行業提出的建議，現在只是初步條文，車上賣東西規劃要經過乘客同意，至於有些業務要不要給更多業者來做，有請觀光局跟旅行業詳細討論，目前僅是預告性質，業者的聲音包哪些適合開放、哪些不適合，希望觀光局跟旅行業者討論。

由於交通部公告修法，11月18日起明訂市區公車開啟或關閉車門應注意上下乘客安全，若致人傷亡且可歸責者，將依輕重傷記點3點或吊扣駕照3到6個月。

至於該怎麼認定可歸責，王國材表示，這些年發生數起乘客沒有妥善上下車就關車門，甚至有乘客被拖著走，11月18日會對疏失駕駛做些相關處罰，有關事實認定，可從攝影機來看是誰疏忽，認定是駕駛疏忽是處分最重要條件，疏忽造成乘客受傷就按照記點扣照規定處理。