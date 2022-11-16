26歲女孩返鄉助農被嘲「又黑又醜」　堅持3年逆襲賣出150萬公斤農產

記者魏有德／綜合報導

甘肅一名26歲女孩張明霞3年前大學畢業後，決定返鄉利用新科技直播帶貨，幫助農民販售當地產出的水果，不過，張明霞在直播時為了展現水果的原汁原味，堅持不開美肌功能，本人還被網友嘲笑「又黑又醜」、「影響甘肅形象」。在網友的無情嘲諷下，張明霞仍然堅持下來，經過3年努力，替當地民眾賣出300萬斤（約150萬公斤）農產品。

▲女孩返鄉開直播助農被網友嘲笑「又黑又醜」，破壞當地形象。（圖／翻攝田野視頻，下同）

張明霞大學畢業後，曾先在民營公司工作半年，由於她生長的家鄉是在黃土高原上，適合水果及藥材生長，卻苦於沒有合適的銷售管道，價錢也偏低，因此，張明霞決定回鄉，利用手機直播帶貨，把家鄉高品質的農產品推銷出去。

張明霞在直播裡啃著番茄、哈蜜瓜、葡萄，將水果的原汁原味用誇張的表情呈現在鏡頭上，這也讓不少網友惡言批評，「能不能收拾一下自己，我們甘肅可不是這樣」；「你把臉洗一下，看著太噁心了」。

對於網友的惡言相向，張明霞起出感到有點沮喪、傷心難過，不過，她依然堅持下來，持續替當地農民供銷農產品，成功在3年內賣出150萬公斤的農產品，完成對「黑粉」的逆襲。張明霞透露，「2022年合作的小農戶已達到500家，賣出2至30萬單，大概600至700萬元人民幣（約2640萬元至3080萬元新台幣）。」

不少網友則持續給予張明霞鼓勵，希望她能堅持下去，「心裡白白淨淨是最美的」；「加油，素顏自然美」；「支持妳姑娘，為甘肅爭光了」。