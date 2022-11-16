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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳時中號召周日「為愛而走」　紙風車掙扎仍參加遊行

▲▼陳時中競總「疼惜台北、為愛而走」大遊行公布記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

▲紙風車劇團將參與陳時中造勢遊行。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

九合一選舉倒數10天就要投票，民進黨台北市長候選人陳時中將在周日（20日）下午舉辦「疼惜台北為愛而走」大遊行，從競選總部出發，途經忠孝東路、松高路、市府路，最終抵達市政府前廣場，包括為陳寫歌的歌手王俊傑、陳明章、詹雅雯、吳蓓雅、滅火器樂團、董事長樂團均將登台演出。此外，紙風車劇團也會參與遊行隊伍，執行長張敏宜說，希望透過遊行帶來更多正面力量，經過掙扎後決定「做我們應該做的事情」。

▲▼陳時中競總「疼惜台北、為愛而走」大遊行公布記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

▲紙風車劇團今天在陳時中競總記者會表演。（圖／記者呂晏慈攝）

陳時中競選總部今天舉行「疼惜台北為愛而走」大遊行公布記者會，紙風車劇團現場表演了一段老虎布偶的舞蹈表演，張敏宜表示，紙風車劇團近期受到跨黨派邀請進行表演，希望選舉更歡樂，透過遊行帶來更多正面的力量。

媒體會中關注，紙風車劇團在日前陳時中「聚餐事件」受到了一些委屈，這個事件是否有影響其支持陳時中的態度？又有參與哪些黨派的輔選行程？張敏宜回應，最近一年包括國民黨、民進黨、時代力量、社民黨、台灣民眾黨、台灣基進和無黨籍都有邀請紙風車劇團進行表演，紙風車希望給孩子一個很好的表演，而對於認同這個理念的邀請者，紙風車都樂意參與演出。

張敏宜透露，陳時中一直希望紙風車劇團可以接受他的邀請參加活動，不只透過一次、兩次、三次邀請，「我們其實也有點掙扎」，因為參加遊行可能外界的想法會「多一點」，而最後決定不受影響參加遊行的原因，是因為希望遊行可以更正面，陳所提出來的很多議題也是非常正面的議題，因此紙風車決定「做我們應該做的事情」。

▲▼陳時中競總「疼惜台北、為愛而走」大遊行公布記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

▲陳時中競總公布遊行路線圖。（圖／記者呂晏慈攝）

▲▼陳時中競總「疼惜台北、為愛而走」大遊行公布記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

▲陳時中競總舉辦「疼惜台北為愛而走」大遊行公布記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

▼陳時中競總周日舉辦遊行相關圖卡。（圖／陳時中競總提供）

▲▼陳時中競總「疼惜台北、為愛而走」大遊行公布記者會。（圖／陳時中競總提供）

▲▼陳時中競總「疼惜台北、為愛而走」大遊行公布記者會。（圖／陳時中競總提供）

▲▼陳時中競總「疼惜台北、為愛而走」大遊行公布記者會。（圖／陳時中競總提供）

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