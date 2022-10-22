研發首套即時疫情監測系統　崔富強獲頒大同大學傑出校友

▲崔富強研發出首套即時疫情監測系統，獲頒大同大學傑出校友。（圖／大同大學提供）

記者許敏溶／台北報導

大同大學校友崔富強，與美國匹茲堡大學的團隊，在2000年研發出第一套疫情即時監測系統，應用在冬季奧運，台灣則在2004年引進應用在SARS監控，上述傑出成就，今（22日）獲頒為傑出校友，崔富強說，新冠疫情顯示傳染病可能是全球性，在未來疫情即時監控系統中，「手機」將扮演更關鍵角色。

崔富強目前擔任美國賓夕法尼亞大學講座教授，以及費城兒童醫院副教授兼實驗室主任，今天獲頒大同大學傑出校友。

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崔富強回憶說，20多年前，美國恐攻事件頻傳，當時舉行冬季奧運的主辦單位擔心無法分辨「是生化恐攻還是一般傳染病」於是他跟匹茲堡大學的幾個同事臨危受命，希望「想點辦法」，當時幾個人聚在一起，連聖誕節都在想，花了三個星期完成第一套疫情即時監測系統。

崔富強指出，由於當時從沒有人做過疫情即時監控，團隊靈感來源是「沒有疫苗」，那麼第一時間知道疫情源頭、人數、症狀，並加以控管，就是最好的預防方法，之後疫情即時監控系統誕生，小布希總統曾親自參觀這套系統，台灣疾病管制局（現為疾管署）也在2004年引進，並建立全台大型公共衛生監測系統。

面對隨時有可能的全球疫情，崔富強說，目前正與史丹佛大學研發更新的系統，跟以前不同的是，現在疫苗的研發、接種率以及手機通訊都普及，對疫情即時監控都是好消息，也是未來監測系統升級的關鍵。