四叉貓爆高虹安C助理薪水27％捐公積金　深夜被催改稿

▲民眾黨新竹市長候選人、立委高虹安記者會。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／綜合報導

民眾黨新竹市長候選人、立委高虹安涉詐助理費爭議連環爆，網紅四叉貓劉宇16日更再發現其助理上繳辦公室公積金的比例，一名C助理必須上繳薪資中27.05％，深夜還被催改稿，再次引發討論。

四叉貓指出，C助理2020年的薪水與加班費，根據《鏡週刊》資料月7萬7000元與2萬5680元、三月7萬元與2萬2581元、四月7萬元與2萬830元、五月7萬元與2萬342元、六月7萬元與2萬4723元、八月8萬元與2萬8416元、九月8萬元與2萬8194元、十月7萬5161員與2萬5248元、十一月、十二月分別為8萬元、7萬元，但未找到加班費金額。

四叉貓分析，C助理薪資11個月總共103萬1145元以上，加上缺失的資料應有108萬，但他也上繳29萬2107元給公積金，換算下來就是大約把薪水的27.05％捐出去，而且被高虹安拿去洗頭髮吃大餐。

另外，四叉貓也曝光一張LINE對話截圖，高虹安在群組表示，「然後？明天可以改好文嗎？昨天有說周末要發...」讓四叉貓也揶揄，「年薪百萬（必須上繳27％）的Ｃ助理職務令人稱羨，但你們知道Ｃ助理晚上11點半還會被高虹安催改稿嗎？」

▲民眾黨新竹市長候選人、立委高虹安再被爆料。（圖／翻攝四叉貓臉書）