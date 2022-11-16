麻油醬香飯太香！　「三杯雞、麻油雞烤飯糰」超商限定吃

▲超商最新三杯雞、麻油雞烤飯糰來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

早餐又有新選擇！有超商首度找來台中超人氣茶館「有春茶館」合作，把經典台式料理變身成烤飯糰，有三杯雞、麻油雞共2種選擇，大口咬下不僅香氣十足，搭配外層高溫烘烤過的麻油醬香飯，超級滿足，趕緊先來筆記開賣時間。

▲外層是高溫烘烤過的麻油醬香飯。

「全家X有春茶館」首度合作強勢推出2款台式烤飯糰，特意選用經過雙面肛溫烘烤過的麻油醬香飯，分別搭配使用飽滿雞腿肉拌炒的三杯雞、麻油雞內餡，尤其加熱後可是飄散著濃郁香氣，無論早餐吃還是下午點心來上一顆通通超滿足，11月23日起於全門市開賣。

▲7-11果汁吧推出2款全新飲品。（圖／記者周姈姈攝）

另，7-11限定門市「果汁BAR」近日則強勢聯手聖德科斯推出2款溫暖系「現打全豆奶」新品，首推「黑芝麻燕麥全豆奶」，不僅完整保留豆子、穀物及芝麻營養素，口感濃郁好喝，芝麻香氣十足，另一款「堅果燕麥全豆奶」口感滑順香甜，還加了堅果增添風味，即日起就能衝指定門市喝，至11月29日前果汁BAR全品項還有「任選第2杯7折」優惠，自帶飲料杯則加碼每杯再折5元。

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