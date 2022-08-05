溪頭米堤飯店總經理李麗裕辭世　家屬舉辦追思音樂會傳揚公益精神

記者高堂堯／南投報導

溪頭米堤大飯店總經理李麗裕因病入住台大醫院，於6月20日在睡夢中安詳辭世，眾多政商業界、教育界以及音樂界的好友於4日下午為他舉辦「砌夢行者」追思音樂會，家屬特別為李麗裕「設席擺帽」，讓宛如親臨的祂與眾親友聆賞其生前最喜愛的音樂，深深流露不捨與留念之情。

南投副縣長陳正昇專程出席音樂會，指李麗裕近20多年來不但讓溪頭米堤飯店於921大地震大劫後浴火重生，成為全縣觀光發展重要火車頭，一生更是熱心公益、扶助許多年輕音樂家圓夢，堪稱成功的企業家、教育家和慈善家，也曾得到行政院最高榮譽「社教公益獎」。

這場追思音樂會由畢業於英國皇家藝術學院的李麗裕之女李竹婷主導策劃，安排年輕音樂家葉盈汝、潘怡慈、盧易之、張逸中、李讓、陳瑤容、蘇顯達，演奏游雲、流浪者之歌、無言歌、蕭邦升c小調夜曲等曲目，另在溪頭米堤美術館內設置李麗裕追思展覽館，活動將持續1個月。

李竹婷代表家人朗讀追思文，表示父親一生精采，對所經營的事業不畏艱難、極其用心，「砌夢」代表父親在多元的事業裡對夢想的堅持和使命感，「行者」道盡父親一路走來的精彩，現在也離開修行去了，而留在人們心中的是為眾人典範；李麗裕曾説做公益是他的最快樂也是最愛，米堤飯店也將延續企業責任、持續回饋社會大眾，並以公益精神及大家對音樂藝術的喜好，用最謙卑的態度持續精進提昇飯店品牌。

縣府指出，因李麗裕出身嘉義縣布袋鎮，另一場追思音樂會將於8月16日在布袋鎮過溝國小、由嘉義縣政府主辦，感謝李麗裕對故鄉貢獻，希望讓更多在地鄉親能就近參與。