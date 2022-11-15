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印尼＋台灣皮影戲偶特展　即日起屏東戲曲故事館展出

▲屏東戲曲故事館15日起推出「光雕繪影-印尼X臺灣皮影戲偶特展」 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東戲曲故事館15日起推出「光雕繪影-印尼X臺灣皮影戲偶特展」 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東戲曲故事館今(15)日起推出「光雕繪影-印尼X臺灣皮影戲偶特展」，以印尼皮影戲偶為主角，並與臺灣影偶交互映照，讓兩地影偶在同一場域呈現各異其趣的工藝精巧與風貌，帶領觀者認識印尼文化。

▲屏東戲曲故事館15日起推出「光雕繪影-印尼X臺灣皮影戲偶特展」 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

在印尼語中，皮影戲叫作Wayang Kulit，Wayang是影子、靈魂的意思，Kulit是指皮革，常見於爪哇島與峇里島，劇情多取材自印度兩大史詩《摩訶婆羅多》與《羅摩衍那》，表演故事受宗教影響甚深。皮影偶戲這種戲劇形式在印尼可說是相當獨特，除了具儀式性質外，它也是各類藝術的源頭。

印尼皮影戲具有娛樂性、音樂性，具精神意涵，觀賞皮影戲不僅能欣賞到精美戲偶、偶師與樂師的精湛技藝，當中還傳遞出身體與靈魂的哲學觀，此獨特的戲劇形式體現了印尼傳統信仰與豐沛人文特色，與宮廷貴族、百姓庶民生活緊密結合。

縣府文化處表示，這項展覽由高雄市立歷史博物館典藏的十三件精緻印尼皮影戲偶，及屏東縣政府文化處館藏數件臺灣皮影戲偶精品，以爪哇皮影、生命樹、影偶造型與印度史詩《羅摩衍那》等主題，透過精彩紛呈的影偶展示，讓人宛若置身印尼皮影演出現場，領略光雕繪影的意趣，也實踐文化平權，展期至112年4月30日止。

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